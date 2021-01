BRENA SE ‘STESALA’: Skinula 17 kila za šest mjeseci uz pomoć ove dijete

Autor: S.V.

Fahreta Živojinović poznatija kao Lepa Brena, prilično je iznenadila svojom vitkom pojavom za koju je dala objašnjenje.

Ova najveća folk diva ispričala je kako joj je za ovakav rezultat trebalo oko pola godine, unutar koje je bila na prilično rigoroznoj dijeti:

Stroga dijeta

“U jutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna nemasna juha bez rezanaca. Zapravo, to je bila voda u kojoj se povrće samo prokuhalo, a ne kuhalo do besvijesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso sa roštilja ili kuhano. Za večeru komad ribe ili mesa, uz salatu”, kazala je pjevačica.