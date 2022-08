BLANKA VLAŠIĆ AKTIVNA I U TRUDNOĆI: S određenim vježbama već ima problema usprkos velikoj energiji

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Umirovljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić na svom je Instagram profilu kako je, usprkos trudnoći, i dalje vrlo aktivna. Priznala je kako je u prvom tromjesečju često imala jutarnje mučnine popraćene umorom zbog čega nije vježbala koliko je htjela, no sada se sve polako ustabililo.

I dok se mnogi dive njenoj ustrajnosti, Blanka je otkrila da, usprkos velikoj energiji koja joj se vratila, više ne može izvoditi sve vježbe baš onako kako bi htjela. Naime, proslavljenoj sportašici trbuh smeta pri izvođenju vježbi ravnoteže.

“Trudnički trbuh ozbiljno predstavlja izazov za moje vježbe ravnoteže”, napisala je Blanka uz video na svom Instagram profilu i otkrila kako vježba svaki dan uz određene prilagodbe.





Blanka je nedavno na terasi splitskog doma izvodila vježbe, a snimku istih podijelila je na svom Instagram profilu. Njen suprug Ruben Van Gucht tada nije krio ponos. “Još uvijek primjer. Kakva mama”, napisao joj je u komentarima.

Objavu nije propustila komentirati ni supruga uspješnog srpskog tenisača Novaka Đokovića, Jelena Đoković, koja se začudila što Blanka i ‘trudna skače’. “Aaaa ti skačeš i trudnaaaa kraljice”, našalila se Jelena.









Podsjećamo, Blanka se u svibnju ove godine udala za belgijskog sportskog komentatora Rubena Van Guchta, a u tadašnjoj objavi na Instagramu otkrila je da očekuju i prinovu.

“Rekli smo da. Rekli smo da u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji. Da stvaranju obitelji Van Gucht-Vlašić u budućnosti. Da, najvećem daru koji smo do sada dobili u životu: našem dječaku koji će se roditi do kraja godine i koji nam znači cijeli svijet”, otkrila je Blanka te nedavno poručila da uživa u najboljem ljetu do sada.