BARBARA KOLAR: ‘U čemu je problem? Nije moralno upitno voditi dvostruki život, ali je moralno upitno odlučiti se za jednu od dviju varijanti?’

Autor: T. Š.

U popularnoj HRT-ovoj emisiji “Kod nas doma” u rubrici Psihoterapija raspravljalo se o raznim osjetljivim, pomalo tabu temama o kojima se baš i ne govori javno. Jedna od tema o kojoj su razgovarale voditeljica Barbara Kolar i psihoterapeutkinja Nataša Barolin Belić bio je problem pedesetogodišnjeg gledatelja koji se našao u popriličnoj nezavidnoj i pomalo nevjerojatnoj situaciji. Postavljeno pitanje glasilo je: ‘Zašto ne mogu otići?”

Barbara je ukratko opisala situaciju gledatelja koji je u dugogodišnjem braku i već ima odraslu djecu, no paralelno s brakom je i u izvanbračnoj vezi koja traje deset godina. Problem je nastao što njegova izvanbračna partnerica očekuje da će muškarac ostaviti suprugu i nastaviti život s njom. On navodno želi isto, ali ne zna kako to reći supruzi i djeci. Strah ga je osude supruge, djece, ali i okoline, obitelji i prijatelja, zbog čega stalno odgađa ono što od njega izvanbračna žena očekuje i zato se osjeća loše.

Zašto se ne može konačno odlučiti?

“Zašto se ovo događa? Zašto se čovjek ne može konačno odlučiti? U čemu je problem?” upitala je Barbara psihoterapeutkinju koja je pojasnila kako je riječ o vrlo slojevitom problemu.

“Radi se o djeci, radi se o roditeljima, radi se o prijateljima. Ja mogu pretpostaviti da se on boji da bi ga odbacila i djeca, i roditelji, žena svakako jer bi on u stvari odbacio nju ako bi se želio rastati i moguće je da nije spreman izgubiti tu djecu, te roditelje, te prijatelje jer su svi oni njegov život. Moguće da je u njemu strah, da će ostati bez svih njih, jako velik”, započela je Barolin Belić te dodala da je drugi mogući problem to što je muškarac proveo puno godina u braku, odgojio djecu, pa možda postoji osjećaj odgovornosti, grižnje savjesti da ostavi ženu u 50-ima. “Mada to nije puno godina, ali možda sad razmišlja bi li našla novog partnera ili ne bi”, pojasnila je.

Barbara je upitala je li svima uvijek toliko važno mišljenje drugih i kako se ljudi odlučuju za razvod i ulazak u drugu vezu na ovakav način, no psihoterapeutkinja je istaknula da tu postoji i ta druga žena s kojom je muškarac u vezi čak deset godina, kao i cijeli niz razloga, a među njima ističe vrijednosti koje obitelji nose sa sobom i dalje prenose na nove generacije.

Slojevit problem i upitne vrijednosti u obitelji

“Puno toga tu može biti. To je pitanje koje su vrijednosti u njegovoj obitelji, kako je on odgajan, postoje li u njegovoj obitelj stid, nekakav sram, nekakve tajne koje se generacijski prenose, pa se o tome nikad ne govori, ali postoji ono nešto neizgovoreno – “sramota je napraviti tako nešto, sramota je prekinuti brak, sramota je otići, djecu ostaviti ” – možda postoji ta cijela nesvjesna priča koja njega strahovito muči”, smatra Barolin Belić.

Ipak ističe kako je moguće da je muškarac osoba koja je jako podložna onome što drugi misle, da ga to “puni ili prazni”, no za detaljniju analizu trebala bi ipak više informacija o gledatelju.

Voditeljica je istaknula da mora reći da je njoj “pomalo čudno da nije moralno upitno voditi dvostruki život, ali moralno je upitno odlučiti se za jednu od tih dviju varijanti”.

Najlakše je osuditi

“Najlakše je osuditi i najlakše je reći sigurno to nije u redu, međutim sad kad se on već našao u toj situaciji, sad kad su tu jedna, druga žena i on, sve to skupa je puno više nego samo moralna priča. Tu će svakako neko srce biti slomljeno. To jesu složeni odnosi. Pitanje je zašto se prije odlučujemo za laž, nego za istinu”, istaknula je Barolin Belić i zaključila da je glavno pitanje koje si u tom slučaju čovjek treba postaviti:

“Kako to da mi nismo odgajani za istinu, da nismo odgajani da stojimo iza svojih odluka i svojih izbora, i kako je on odgajao svoju djecu, je li ih učio da je laž, skrivanje, muljanje nešto dobro ili ih je učio da treba bit iskren, otvoren, pa koliko košta, košta, ako si već ušao u takvu situaciju.”