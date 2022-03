Barbar Kolar: ‘Zašto su muškarci nedorečeni?’ Ušla je u vezu s oženjenim sad tvrdi da nema veze s propalim brakom

Autor: T. Š.

U HRT-ovoj emisiji “Kod nas doma” u rubrici Psihoterapija, voditeljica Barbara Kolar pročitala je pitanje čitateljice a koje govori o, nažalost, vrlo čestom problemu. Psihoterapeutkinja Nataša Barolin Belić dala je vrlo jasan odgovor, iako je rekla kako je riječ o vrlo složenoj situaciji. Svi oni koji su se pitali što oni imaju s propalim brakom, sad bi konačno mogli ‘otvoriti oči’.

“Nakon prerane smrti supruga, zbližila sam se s kolegom s posla. Dok je on bio u braku, prijateljstvo je preraslo u ljubav, vezu i zajednički život. Probleme nam stvara njegova bivša supruga koja nas naziva, ucjenjuje, a mene optužuje da sam joj preotela muža. Kako da joj objasnim da ja s njihovim brakom nemam veze?” glasilo je pitanje.

Barbara je upitala je li gledateljica u pravu kad kaže da s tim nema veze, odnosno da je sve štimalo između osoba a i b, bi li osoba c tu nešto mogla učiniti.Psihoterapeutkinja navodi da je riječ o vrlo složenoj situaciji, koja zahtijeva malo složeniji odgovor.

Nije bio ‘clean cut’

“Imala sam klijentice i u jednoj i u drugoj ulozi. Klijentice su mi dolazile da su ostavljene žene koje se nisu htjele rastati, imala sam klijentice koje su dolazile da su bile u vezama sa oženjenim muškarcima koji su rekli da će se rastati, malo njih se rastane. Vrlo puno bola, vrlo puno muke, i uopće nije lagana situacija. Ono što je važno, činjenično pogledati – tu nije bio čisti početak jer on je bio u braku kad su oni iz prijateljstava ušli u ljubav, vezu i zajednički život. Uvijek kažem klijenticama koje mi dođu u takvim sličnim situacijama – ako je to stvarno ljubav, ako stvarno trebate bit zajedno, onda se odmaknite jedno od drugog, dok se ova situacija njegova ne razriješi, dok on ne razriješi svoj život. Kad on bude slobodan čovjek, onda vas dvoje možete početi što god hoćete jer to je čist početak”, jasna je bila Barolin Belić, a Barbara je dodala kako mora postojati taj ‘clean cut’.

Barolin Belić navodi i da žena koja je trenutno u vezi s tim muškarcem zna da je on varao svoju bivšu suprugu s njim i točno na koji način pa je pitanje kako će sad ona njemu vjerovati u budućoj situaciji “kad ona sve te igrice zna”.

Nadalje dodaje da ova životna situacija sa sobom nosi puno bola i to na sve tri strane, upravo iz razloga jer situacija nije čista. “Puno je bolje zaista napraviti čisto pa onda krenuti u nešto novo”, zaključila je.

Voditeljica Barbara Kolar istaknula je još nešto što se u ovakvim situacijama često pojavljuje. “Zgodno je, čini mi se, i nekako prirodno dođe okrivit drugu osobu, drugu ženu, ali ima li uopće smisla tražiti krivca? Tko je zapravo odgovoran za tu situaciju, pretpostavljam svatko pomalo na neki način?”

Psihoterapeutkinja ističe da smatra kako je kriv svatko pomalo. “Možda je on zavodio nju, možda je ona zavodila njega, možda on zaista nije bio sretan. Ne znamo mi kakva je tu bila cijela priča, ali ono što sigurno znamo je da se tu radi o tri ljudska života, tri srca i da se ne treba zalijetat u okrivljavanje, ali treba letit, trčat svim nogama i rukama u osvještavanje i postavit sebi pitanje: Kako sam ja s ovom situacijom? Što meni situacija u kojoj sam ja u vezi s oženjenim muškarcem čini, što čini njemu, što čini njegovoj ženi i djeci ako ih ima? Jesam li ja zadovoljna s tom situacijom u kojoj se nalazim? Je li to mjesto na kojem ja sa svojim zaljubljenim srcem želim biti? Znači to su stvari koje se mi trebamo pitati i onda kad na taj način vidimo situaciju, onda je puno jasnije i onda bi možda i ona bila svjesna da ona je bila dio njihovo braka jer su se njih troje zapetljali prerano i sad kad se to raspetljalo, na taj način kakav je, sad je ostala bol u ovoj koja sad opet traži nešto svoje”, navodi psihoterapeutkinja.

Kolar je upitala bi li osoba b trebala razriješiti situaciju s osobom a bez da pritom upliće osobu c, psihoterapeutkinja je odgovorila potvrdno. “To bi bilo najmudrije i najbolje ako je to moguće. E sad, mi ne znamo koliko je vremena prošlo od kad se taj prvi brak raspao i koliko je žena možda još u fazi šoka, žalovanja ili ljutnje . I sad ona osjeća ona je prvo njoj prelazila granice kad je ušla u vezi s njenim mužem, sad ona prelazi granice jer je ona u vezi s njenim bivšim muže…tako da, prelaze se granice na jednu i drugu stranu. Ako on to može prekinut, ako može s njom razgovarat, to bi bilo najbolje, ali pitanje je u kakvoj je fazi ta žena i može li ona to sad čuti”, istaknula je.

Zašto su muškarci nedorečeni u takvim situacijama?

Kolar je upitala jesu i muškarci i zašto su nedorečeni u takvim situacijama ponekad.

“Nedorečenost je u tome što nije bila čista situacija, što je ušao u nešto novo a nije završio ovo staro. To može bit i muškarac, može se i ženi dogoditi, ima i takvih situacija, tu je nedorečenost. A i to mogu razumjeti jer sam imala i takve klijente i kako se oni osjećaju između dvije žene razderani, jer vole jednu, vole drugu, htio bi s jednom, htio bi s drugom. Mi smo ljudi komplicirana bića, nije to jednostavno ali u ovoj situaciji on zaista nije bio jasno dorečen i takvim svojim postupkom je u stvari omogučio jako puno bola”, zaključuje psihoterapeutkinja.

Gledatelji su pak podijeljenja mišljenja. Neki smatraju da je tu svatko sam sebe prevario, drugi dodaju da se ‘tuđe ne dira’ uz onu poznatu staru ‘oteto prokleto’.