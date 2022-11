ANJA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ ODUŠEVILA NAŠE ČITATELJE: ‘Nema toga što ti ne možeš, samo jako ljepoto!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Mnogi gledatelji uživaju u RTL-ovom “Životu na vagi”, jer je riječ o showu u kojemu nema ponižavanja natjecanja i stvaranja nepotrebnih razdora, već je ideja promijeniti ljudima život na bolje i pomoći im da budu zdraviji i u konačnici da žive duže jedan kvalitetan, zdrav i ispunjen život.

Ove godine kandidati su oduševili gledatelje, koji smatraju da se pojavila ‘najbolja ekipa do sada’, ali naravno, kao i svugdje, i tu postoje favoriti. Mnogima je favoritkinja predivna mlada Anja, 23-godišnja medicinska sestra koja je u show ušla s više od 140 kilograma da bi istopila više od 30 kilograma. Gledatelje je privukla njena osobnost, a rastužila životna priča.

“Samopouzdanje mi je na početku showa bilo nula bodova, a sada smo od nula do sto došli do 70”, rekla je Anja, koju je čak i obitelj ismijavala, a u showu je shvatila da će po izlasku morati donijeti drastične odluke i neke ljude maknuti iz vlastitog života, čak i kada je u pitanju obitelj.





Nakon što smo pisali o njenoj famoznoj transformaciji, Anja je dobila više od tisuću i tristo ‘lajkova’ te desetke predivnih poruka podrške. Poruke su to koje će zasigurno razveseliti Anju, ali i biti poticaj svakome tko želi ovakvu promjenu u svom životu, stoga zahvaljujem našim čitateljima na predivnim riječima i podršci.

“Bravo Anja! I kad riješiš kile, nakon toga počni se rješavati toksičnih ljudi u svom životu koji su ti samo dodatno otežali i doveli te do tuda di si bila..”, “Sretno i samo jako” Divna si”,”Bravo Anja! Ostani uporna i dosljedna, ne skidaj osmijeh i crveni ruž, a zločeste osobe oko sebe eliminiraj u jednom potezu”, “Zbilja se transformirala. Izgleda super! Samo naprijed do finala, pa onda do pobjede!”, “Imaš predivnu dušu. Čak i preko ekrana isijavaš pozitivnom. Ne mogu shvatiti ljude koji su ti se rugali pa čak u tvoji najbliži. Ti si meni prelijepa”, “Mislim da si prelijepa , hrabra i samo naprijed. Da bar ja pronađem tu hrabrost, volju i upornost u sebi, svoj motiv. Svaka čast i vjerujem da ćeš ostatak života baš uživati u svojoj vanjskoj i unutarnjoj ljepoti. Kapa dole!”, “Svi su divni i dragi, a Anja je posebna sa svojom toplinom i ljepotom u duši koja isijava iz nje. Svu joj sreću želim iz duše i srca, kao i svim tim divnim mladim kandidatima. Samo naprijed u nove životne pobjede, možete vi to”, “Prelijepa duša i žena. Vidim te na samom vrhu! Nema toga što ti ne možeš, samo jako ljepoto”, samo su neki od komentara podrške upućeni Anji.