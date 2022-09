99-GODIŠNJAK NIJE MOGAO PREKO TOGA: Rastaju se nakon 77 godina afere, supruga ostavila trag

Nevjera, barem ona za koju se zna, pogodi čak trećinu brakova. Ukupno 36 posto žena i 24 posto muškaraca vjeruje da ih je partner/ica prevarila, a mnogi od njih odlučili su provjeriti je li to istina. Jedna od deset žena nazvala je mužev ured kako bi provjerila je li doista tamo kada je rekao da će biti, a svaka šesta provjerila je “povijest” na njegovom računalu.

Čak i ako se uvjere da ih partner vara, više od šest od deset žena neće ostaviti muža. Svoje otkriće 70 posto njih čuva samo za sebe. Svaki peti ispitanik priznao je da su nakon toga postali paranoični, depresivni te da je to otkriće značajno utjecalo na njihovo opće duševno stanje i zdravlje.

Muškarci rjeđe provjeravaju bolje polovice, a i lakše opraštaju nevjeru

Muškarci će rjeđe provjeravati svoje bolje polovice, no ako i utvrde nevjeru, 50 posto njih ne bi ostavilo suprugu, pokazalo je istraživanje odvjetničke tvrtke Slater&Gordon.





Zaključak je kako će mnogi nakon prevare, zbog djece, osjećaja ljubavi ili samookrivljavanja pokušati prebroditi prevaru kao par, no to može biti iznimno teško, kaže bračni savjetnik Andrew G. Marshall, autor bestselera ‘Ne mogu oprostiti partneru – 50 pitanja o oporavku od izdaje te dugoročni učinak nevjere na odnos’.

Marshall tvrdi kako opraštanje nije nemoguć zadatak, ukoliko se ispune određeni preduvjeti.

Afera stara 60 godina sakrivena u komodi koštala je braka

Kada su u pitanju 99-godišnji Talijan i njegova 96-godišnja supruga, oni očito nisu ispunjeni. Naime, par se rastaje nakon 77 godina braka, kako prenosi talijanski tisak, zbog afere koje se dogodila prije 60 godina.

Muškarac, identificiran u sudskim dokumentima kao Antonio C., otkrio je pisma koja je njegova supruga razmijenila s bivšim ljubavnikom. Pisma je pronašao u staroj komodi nekoliko dana prije Božića te je suprugu Rosu C. suočio sa istima. Ona mu je priznala aferu no pokušala ga je uvjeriti da to ne smije škoditi njihovom braku. Antonio je ipak bio previše povrijeđen saznanjem te je odlučio okončati brak, piše abc News.

Inače, par je zajedno dobio petero djece, imaju 12 unučadi i jedno praunuče. Podrijetlom sa Sardinije, Antonio C. je navodno upoznao Rosu C. 1930-ih dok je služio kao dio talijanskih karabinjera u njezinom rodnom Napulju.

Nakon što se razvod Antonio i Rosa C. finalizira, postat će najstariji razvedeni brak, preuzimajući tu titulu od Britanaca Bertieja i Jessie Wood, oboje u dobi od 98 godina, koji su raskinuli brak 2009. nakon 36 godina.