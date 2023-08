Lidija Bačić jednim potezom uzburkala duhove i podigla temperaturu: ‘Jako vruće’

Autor: Z.S.

Dolaskom sve toplijeg vremena, hrvatska pjevačica Lidija Bačić ne prestaje podizati temperaturu na društvenim mrežama svojim fotografijama u kupaćim kostimima.

Prije par dana pozirala je u badiću, a posebno je istaknula bujno poprsje. Odmah su počeli letjeti komentari: ‘Lijepa si, ‘Top’, ‘Moja prijateljice ljepotice’, ‘Seksi si Lidija’, ‘Very hot’.



View this post on Instagram A post shared by LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)

A u ponedjeljak je pak objavila video kojim najavljuje novi spot. S njim te također podigla temperaturu, a pogledajte zašto:

View this post on Instagram





A post shared by LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)

Lille se, inače, ponosi time što ne uređuje svoje fotografije ili video snimke na društvenim mrežama, o čemu je svojedobno progovorila za portal Dnevnik.hr.









“Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek’ izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja,” izjavila je.