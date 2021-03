LIDERICA NOVE LJEVICE O DANU ŽENA: ‘Ne trebaju nam maćuhice od HDZ-ovaca! Želimo moć, a cvijeće možemo kupiti sami!’

Autor: Tea Šojat

Bilo je to početkom 20. stoljeća, točnije 8. ožujka 1857. godine u New Yorku kad su žene odlučile reći stop diskriminaciji, ugnjetavanju i omalovažavanju, kad su se digle za bolje uvjete rada i bolje plaće i time pokrenule val protesta.

Već 1908. godine 15.000 žena marširalo je New Yorkom, a dvije godine kasnije obilježen je prvi Dan žena.

Slavimo li danas u 2021. godini ekonomska, politička i društvena dostignuća žena ili se žene još uvijek moraju boriti za pravo na jednakost za portal Dnevno.hr komentirala je predsjednica Nove ljevice Ivanom Kekin.

“Prema statistici 76 posto ljudi zaposlenih u zdravstvu i socijali koji su nam bili najvažniji proteklih mjeseci čine žene, a čine i većinu u svim ovim esencijalnim zanimanjima koja se nisu mogla određivati od kuće u toku pandemije. Žene su u toku pandemije po sadašnjim izvještajima provodile 70 posto više vremena u kućanskim poslovima i 50 posto više vremena u brizi oko djece od svojih partnera. Mogli bi reći da su cijelu pandemijsku krizu na leđima izvukle žene.

Opet u preko 100 zemalja su osnovana tijela za stvaranje strategije za borbu protiv korone, kao što je recimo naš Stožer, i u velikoj većini tih tijela većinu čine muškarci, kao i u našem Stožeru. Dakle, unatoč što mi iznosimo krizu na svojim leđima o najvažnijim pitanjima opet odlučuju muškarci. Borba traje i vrijeme je da se preraspodijele obaveze i moć na način da se ženama da ono što im pripada, a ruže si možemo kupiti i sami”, reći će Kekin.









Mnogi Dan žena poistovjećuju s Valentinovom, po tradiciji ženama se danas poklanja cvijeće, no uz poruke poput “ostanite lijepe” ili “ostanite i dalje žene”, dok se manje govori o borbi za njihova prava, a kamoli jednakosti ili današnjem položaju žena. Kako to komentirate?

“Ja bih radije da nam date naša prava i našu moć koja nam pripada, a za cvijeće ćemo se pobrinuti!

Upravo je to izrazito patronizirajuće i s druge strane izrazito uvredljivo. Nama doista ne treba netko da nam govori kako smo krasne. Nama treba da nam se daju naša prava i Dan žena je od tuda krenuo. To što je Hrvatska ignorirala skoro 30 godina, a sad je to ponovo trend kad će nam HDZ-ovi i ostali političari nositi maćuhice, to je drugi par rukava. Znamo zašto obilježavamo Dan žena.









Dan žena se obilježava upravo zato da bi se podsjetilo, ne samo žene, već cijeli svijet, da borba i dalje traje, da mi nismo jednakopravne sa muškarcima i da se za to i dalje moramo boriti i ne samo da se osvojimo prava koja nam nisu dana, nego da stojimo na braniku onih koje smo već osvojile, a koje vidimo da nam se cijelo vrijeme prijeti da će nam biti oduzeta. Dobiti poklone, maćuhice od HDZ-ovih kandidata na lokalnim izborima dok je istodobno taj isti HDZ u petak izglasao da i dalje postoji zastara za spolno uznemiravanje – to je vrhunac licemjerja. Oni su u petak izglasali Zakon koji ide direktno na štetu ženama, a u ponedjeljak će nam dijeliti maćuhice i govorit nam kako nas cijene i vole.”

Kako gledate na rad kolegica u Saboru?

“Moram reći da je mene stvarno razveselilo baš u petak vidjeti da postoji ta jedna transstranačka ili nadstranačka inicijativa žena iz oporbe koje su se neovisno o tome kojem ideološkom spektru pripadaju ujedinile i okrenule leđa HDZ-u i rekle: “Ne možete to raditi ženama!”

Vidim da postoji ta jedna vrsta inicijative i što je lijepo rekla Rada Borić u Saboru, to je san svake feministkinje – da se žene ujedine, da se ujedine u borbi za svoja prava, da možemo zaista nastupati na taj način – kao suborkinje. I mislim da se to sada zbiva u ovom Saboru i da u ovom sazivu ima stvarno puno pametnih, kvalitetnih i glasnih žena koje se ne daju ušutkati, a naravno najviše ih je u našem Zeleno-lijevom bloku to je jasno”, kazala je Ivana Kekin.









Poruka na Dan žena

“Poruka svim ženama je da nastavljamo dalje i ne odustajemo u borbi stečenih prava i u borbi za ona prava koja nam još uvijek nisu dali, a koje nismo izborili. Mi od toga nećemo odustati. Borit ćemo se za nas, za naše sestre, za naše kćeri, da žive u društvu jednakih šansi za žene i muškarce.”