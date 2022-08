‘LICE MI JE UNAKAŽENO’ Poznatu srpsku pjevačicu u punom klubu prebio bivši ljubavnik: ‘Pala sam na pod od prvog udarca’

Srpska pjevačica Marina Radosavljević Maki pretučena je prije nekoliko dana u Vrnjačkoj Banji. Zbog težine ozljeda završila je u bolnici te tvrdi da ju je pretukao njezin bivši ljubavnik I. T., za kojem policija i dalje traga.

“Nisam dobro. Trenutno se nalazim na odjelu kirurgije u Kraljevu. Polomljen mi je prst, imam jake bolove u predjelu prsnog koša, sve me kosti bole, lice mi je unakaženo i imam rusku kragnu. Mislila sam da će me liječnici pustiti kući danas, ali mi je doktor rekao da ne dolazi u obzir jer sam dobila potres mozga i zbog toga povraćam čim se pokušam ustati”, rekla je Marina za Kurir.

“Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doletio I. T. i počeo me udarati šakama. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i nitko ništa nije poduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvijest, ali on me nastavio udarati. Dakle, to su vidjeli njegovi prijatelji, ali vjerujem da je sve snimljeno na kamerama. Također, dron je oblijetao cijelo vrijeme, pa je vjerojatno i da je preko njega sve snimljeno”, izjavila je Maki.

“Ne da ga nisam isprovocirala, nego ga uopće nisam primijetila, niti sam bila blizu njega. Došla sam s prijateljicom i ona mi je poslije prepričala, jer se zbog potresa mozga ne mogu sjetiti tog prvog trenutka. On je čuo od ljudi da sam došla, sišao je i momentalno me počeo tući. Koji je razlog svemu tome, stvarno ne znam, ali nijednog trenutka nisam dala povoda da me napadne”, dodala je.

“Ovo nije prvi put da mi se događa. Prijavila sam ga policiji, a od njih sam dobila informaciju da je pobjegao. Iskreno verujem da nadležni organi rade svoj posao, ali su mi moji prijatelji javili da se on usprkos svemu trećeg dana ponovo pojavio na Lav festu kao da se ništa nije dogodilo”, ispričala je za Kurir.

Ranije ove godine, krajem veljače, pjevačicu su prebila dva muškarca. Prema kuloarskim šuškanjima, to je organizirala supruga oženjenog I. T. s kojim je Radosavljević bila u intimnoj vezi. Naime, nakon što se parkirala ispred kluba u kojem je imala nastup, dočekala su je dvojica maskiranih muškaraca. Poprskali su je suzavcem, oborili na pod i tukli pendrecima, a do danas nisu pronađeni.