LETJET ĆE PERJE: Hana zaprijetila ‘Gospodinu Savršenom’: ‘Neutješni sadist mi neće uništiti život!’

Autor: Dnevno

Njihova ljubavna veza započela na nakon što su sudjelovali u showu “Gospodin Savršeni”, a ista je bila prilično turbulentna. Nekoliko puta Hana Rodić (23) i Goran Jurenec(40) su prekidali, no nikad do sad ti njihovi prekidi nisu eskalirali, bar ne javno, kao što se to događa sada, nakon što su se doznali neki detalji o njihovoj vezi.

Nakon što je Hana prva objavila da je prekinula s Goranom, i on se obratio putem Instagrama, javno priznavši da je u vezi sa svojom bivšom djevojkom Claudijom. Uz to, priznao je i kako je htio puno ranije prekinuti s Hanom, no kako mu je bilo žao djevojke, za koju je kazao kako nije imala nikoga i ne bi imala kuda otići, da ju je tad, za vrijeme lockdowna, tražio da napusti njegov stan.

Upravo taj detalj, gdje opisuje da je “Hanu poslao u Zagreb”, zasmetalo je brojnim pratiteljima i korisnicima društvenih mreža, kojima se nije svidio način na koji je to opisano, zbog čega su uputili brojne negativne kritike Jurenecu.

A post shared by Goran Jurenec (@goran.jurenec)

“Stvarno sam ovo željela riješiti mirno, ali tako je kako je. Imam lijep život u Zagrebu i neću dozvoliti da mi ga neuspješni sadist uništi. Ja sam ta koja je bila varana i lagana”, rekla je Hana.









“Dragi moji, sada sam vidjela što je gospodin objavio i da od mene želi napraviti jadnicu i paćenicu koja za njim trči i nema ništa. Ja sam sebi u Zagrebu napravila jedan lijep život kojega mi neuspješni sadist neće uništit. Ja sam ta koja je bila lagana i varana. Pustite me na miru”, rekla je Hana.

Priložila je i screenshotove razgovora s Goranom od četvrtka gdje joj Goran objašnjava da ju još uvijek voli iako ju je blokirao na društvenim mrežama.

“U prilogu možete vidjeli tko je tu ispao kakav i tko laže”, poručila je kratko, a potom se obratila bivšem dečku i to vrlo ozbiljno. “Molim te prestani inače ćemo se vidjeti na sudu”, poručila mu je za kraj.

” Pala im malo popularnost, Maja je rodila, a ima i drugih igrača…Karleuša, Mandarina, ona navijačica poznata…treba malo podići rejting. Ovo dvoje nikad nisu ni bili skupa. Baš su kao dosadna sapunica”, jedan je od komentara na ovu najnoviju “ljubavnu aferu”.