LET 3 ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE! Europljani se ne mogu načuditi bizarnom nastupu: ‘Pet karata za film Barbie, molim’

Autor: Dnevno.hr/ I.G.

Kao što je to već godinama uobičajeno, Eurosong je privukao pažnju stotina tisuća korisnika društvenih mreža diljem Europe. Ova popularna glazbena manifestacija postala je prava riznica za fanove i kritičare, te svaki detalj koji promakne novinarima, neće proći neprimijećeno tviterašima.

Večeras, društvene mreže su prepune reakcija, ismijavanja i viceva vezanih uz Eurosong. Hashtag #Eurovision2023 uvjerljivo dominira trendovima na Twitteru. Međutim, najveće iznenađenje izazvala je izvedba popularnog hrvatskog benda Let 3.

Right here we go THIS IS EUROVISION Whatever the fuck this is I LOVE IT#Eurovision2023 #Eurovision #Croatia pic.twitter.com/QttaQyOGo8 — Seán Connolly (@TheSonicScrew) May 9, 2023







Tviteraši su ostali šokirani onim što su vidjeli i čuli tijekom nastupa benda. Njihovi komentari su se širili poput munje, dok je jedna posebna objava postala pravi hit na društvenoj mreži.

I can’t concentrate on any other acts now since Croatia.. #Eurovision2023





— Niamh McAllister (@Niamhmcal) May 9, 2023

Fotografija benda Let 3 uz naslov “Pet karata za film Barbie” postala je viralna. Ova duhovita objava je brzo osvojila srca mnogih korisnika društvenih mreža, koji su je dijelili i komentirali u velikom broju. Izgleda da su Let 3 pogodili pravu žicu među svojom publikom, koja je istovremeno iznenađena i oduševljena njihovim nastupom.

Ovaj kontroverzni bend je uvijek bio poznat po svojim provokativnim nastupima i tekstovima, ali čini se da su ovoga puta nadmašili sami sebe. Njihov smisao za humor i ironiju očito su privukli veliku pažnju na Twitteru, gdje su postali glavna tema rasprave.

Oh my. I have no words. Please vote Croatia through to the final so I can see this bonkers song and group again. #Eurovision2023 — Theresa Knight (@tessbknight) May 9, 2023

Eurosong 2023 nastavlja privlačiti pažnju javnosti, a društvene mreže igraju ključnu ulogu u dijeljenju reakcija i komentara. Sudeći prema trenutnom stanju na Twitteru, Let 3 je postao apsolutni hit na društvenim mrežama.