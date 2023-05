‘LET 3, MOJ NAKLON!’ Naši predstavnici raspametili Britance: ‘Ovo ćete gledati godinama!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Let 3 je oduševio publiku nastupom na Eurosongu.

Izašli su na pozornicu kao 25. po redu, taman iza susjeda Slovenaca, a nevjerojatno je kako je čitava dvorana s njima vikala ‘ŠČ!’.

Pljušte komentari, kako na društvenim mrežama, tako i na medijima koji prate Eurosong.





“Ovo ćete godinama gledati na emisijama Eurosonga. Volim to! To je upravo nešto što samo Eurovizija može pružiti na globalnoj razini. Nije toliko pop glazba koliko izvedbena umjetnost. Let 3, moj naklon!”, komentar je objavljen na Guardianu.

“Oni su punk bend koji postoji od kasnih 1980-ih i ovo je vrlo jasno o ratu, s aluzijama na Vladimira Putina i bjeloruskog vođu Aleksandra Lukašenka, iako na prilično nadrealan način. Nevjerojatne eurovizijske stvari”, dodaju.

Hrvatska je Eurovizija u malom

O Letu 3 piše i BBC.

“Ovo je prvi put da se Hrvatska kvalificirala u finale od 2017. Mama ŠČ! već su im impresivni brkovi bili dovoljni da zajamče svoje mjesto u večerašnjem finalu.

Uvod zvuči pomalo kao The Strokes prije nego što brzo promijeni takt i pretvori se u neku vrstu nove marširajuće pjesme. Dobro ili loše? Nismo sigurni.

Njihovi kostimi doslovno vrište Euroviziju. Svjetlucava odijela, mornarske kape, široki vojnički kaputi s cvjetnim motivima, što god hoćete.









Nismo sasvim sigurni zašto se u jednom trenutku počnu vrtjeti po podu, ali odustali smo od pokušaja da nađemo bilo kakav smisao za Let 3. To kvari užitak. Postoji čak i dio koji podsjeća na Bohemian Rhapsody. Bend se u posljednjem dijelu skine u prsluk i donje rublje. A ako vam to nije dovoljno, pojavljuju se dvije ogromne rakete dok finale doseže svoj krešendo”.