Let 3 izazvao konfuziju, stranci se zgražaju nad Hrvatima: ‘Korona im je pomutila razum’

Autor: I.D.

Da su osebujni, to su svi vidjeli na prošlogodišnjem Eurosongu, no ovoga puta Leta 3 nije stao na tome. Osim spota u kojemu je zasigurno sudjelovala umjetna inteligencija te pjesme u kojoj je očigledni auto-tune, riječki momci otišli su korak dalje. Naime, Dallas Records je objavio izjavu Damira Martinovića Mrle koji tvrdi da su ih hakirali pilići, i to oni koji se pojavljuju u spotu za njihovu pjesmu “Babaroga”, s kojom se misle predstavljati na ovogodišnjoj Dori.

“Dobivamo prijetnje koje su izuzetno sablasne. Sadržaj poruka je takav da se one ne mogu predočiti javnosti. Samo ću reći da od nas traže da se odreknemo Leta 3 te nam prijete da više nema jeb… u guzicu, samo u pi…”, tvrdi Mrle. Nakon što su objavljene pjesme za Doru 2024., na društvenim mrežama Leta 3 osvanule objave oko kojih se sam bend ograđuje.

‘Želim da glavni pjevač snese jaje uživo na pozornici’

Članovi benda tvrde kako su im hakirane sve društvene mreže osim X-a te da danima dobivaju prijeteće poruke. Hakerski napad rezultirao je fotografijama pilića i jedva čitljivim opisima svih kanala benda. Na njihovu Baburogu s YouTubea, reagirali su osim Hrvata i Srba, i stranci.

“Vrhunske vokalne dionice koje diraju duboko u dušu”, “Nisam očekivao opet Let 3, ali može se zaključiti da obožavaju Eurosong”, “Dečki su opet objavili nešto nevjerojatno! Hvala vam na emocijama i nekom nestvarnom i neobičnom osjećaju”, “Ovo je najbolja stvar koju sam ikad vidio. Ovo mi je promijenilo život na bolje”, “Želim da glavni pjevač snese jaje uživo na pozornici”, “Želim vam prvo mjesto, vi ste moji favoriti”, pisali su ljudi na YouTubeu.

“Pjesma je top, nema se ti što drugo reći! Jedva čekam da vidim Babay Lasagnu i Let 3 uživo pa da odlučim tko će dobiti svih mojih 20 glasova”, “Dok slušam ovu pjesmu osjećam se dobro iako se nisam drogirao”, “Kad me netko pita što se dogodilo s Balkanom nakon Covida, pokazat ću im glazbu Let 3”, “Drago mi je da su se opet vratili i jedva čekam da ih vidim na Dori”, “Jedini umjetnici u novijoj povijesti koji bi još jednom na Eurosong. Nisam za, više sam za onog Lasagna”, komentiralo se.

Podsjetimo, nakon što je Zsa Zsa otkazala sudjelovanje na Dori, zamijenio ju je pjevač Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, ovih dana postao je prava medijska senzacija. Otkako je sa rezervnog popisa ušao na popis izvođača za ovogodišnju Doru, gotovo sve oči su ‘uperene’ u njega i njegovu pjesmu.









A upravo je ‘Rim Tim Tagi Dim’ izazvao pomutnju na hrvatskom YouTubeu. Naime, sa više od 140 tisuća pregleda, njegova pjesma je čvrsto zasjela na prvo mjesto hrvatskog trendinga na platformi.

Osim što je to prva pjesma sa Dore koja ima više od 100 tisuća pregleda, ostvaren je još jedan značajan uspjeh. S trona je ‘srušila’ donedavnu kraljicu hrvatske slušanosti, regionalnu zvijezdu Aleksandru Prijović. “Hvala vam na gotovo zastrašujućoj potpori! Hvala vam što vjerujete u mene i u Rim Tim Tagi Dim – mnogi vjeruju više nego ja! Ispovraćao se od treme još uvijek nisam, i to sve zahvaljujući tebi”, zahvalio se putem Instagrama Marko.