Let 3 demantira Doru, zamjena im je bend sa Supertalenta: “Znamo da igraju igru, ali”

Autor: I.D.

Na popisu ove godine našla su se 24 izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjoj Dori, naime, opet se pojavilo i ime benda Let 3 koji su nas prošle godine s pjesmom “Mama ŠČ” predstavljali u Liverpoolu na Euroviziji. Ove godine na Dori će nastupiti s pjesmom “Babaroga”, ali Damir Martinović iz Leta 3 tvrdi kako se bend nije prijavio na Doru i oglasio se na ovu temu na Instagramu. “Angažirao sam DORH, neka institucije rade svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više šta da kažem. ŠČ”, napisao je Mrle na Instagramu i objavio video u kojem tvrdi kako pjesma “Babaroga” nije pjesma grupe Let 3. Međutim, vjerujemo da se radi o šalama riječkog benda, po kojima su već svima dobro poznati.

Bez obzira na to, odlučili smo istražiti bend koji je također rezerva za Doru, kao što je to bio Baby Lasagna kada je svoje sudjelovanje otkazala Zsa Zsa. Naime, riječ je o bendu iz Daruvara – Cota G4 s pjesmom “Stavi se na mjesto”. Inače, ova je rockerska grupa svoje glazbeno umijeće pokazala na Supertalentu 2019. godine. Tada su oduševili žiri, posebno impresionirana je bila Maja Šuput, koja im je čak i obećala doći na gažu. U videu poslušajte kako zvuče, ali ovo nije pjesma s kojom bi potencijalno mogli nastupiti na Dori.

Hrvati ih hvalili u po društvenim mrežama

Evo tko je ovaj samozatajni rock bend koji je na sceni već 25 godina, iza sebe imaju četiri albuma, tisuće nastupa i popriličan broj obožavatelja. Pjevač Marko Osmanović bio je back vokal Tonyju Cetinskom, a vokalno je briljirao i u Divljim Jagodama. Treba napomenuti da je Cota G4 završila u polufinalu Supertalenta, a tada im je Šuput rekla: “Bilo je savršeno! Svirate moćno, pustio si glasčinu, ja idem na vašu svirku.” Kasnije su ovaj bend usporedili i s Općom Opasnosti te su se mnogi složili da imaju nešto zajedničko, a to je žestina i emocija u pjesmama.

Po društvenim mrežama možemo zaključiti da Cota G4 itekako ima svoju fan bazu, a treba spomenuti i to da im svaki koncert s bendom bude krcat. Međutim, ovi dečki medijsku pozornost teško dobivaju, ali ih zato ekipa na Internetu posebno hvali. “Top ste, Hrvati očito vole škart”, “Meni je svaka njihova pjesma vrh”, “Marko, kakav glas ima, strašan si”, “Šteta što to ne možemo gledati na televiziji, a ne ono prenemaganje”, “Ovo što oni rade je rudarski posao, to se tako nekada radilo, to je glazba”, “Današnja glazba je užas, ovi dečki ulijevaju nadu”, “Dinko svira bolje od pola ovih slavnih, sram ih sve može biti”, pisalo se po društvenim mrežama.









Frontmen benda nam je otkrio i ponešto o pjesmi s kojom će, ako budu imali sreće, nastupiti ove godine na Dori. “Mi s novom pjesmom i spotom spremamo nešto posebno za hrvatsku scenu. Tematika pjesme Stavi se na mjesto su hejteri na društvenim mrežama, ali smo to obradili na jedan naš način. Čekamo da vidimo kako će se odviti situacija sa nastupom Let 3, iako znamo da igraju igru, ali možda netko drugi odustane, vidjeli ste da je su Baby Lasagna imali dosta dobre reakcije kad su upali a to očekujemo i mi.

Treba spomenuti i to da Cota G4 priprema veliki koncert u zagrebačkom klubu Sax u subotu, 20. siječnja, s početkom u 20 sati. “Bez obzira hoćemo li biti na Dori, nama izlazi nova pjesma i spot, a posebno mi je zadovoljstvo da mogu najaviti koncert povodom 25. godina postojanja benda. Dođite pa nas poslušajte uživo”, otkrio nam je Marko.