Lepoj Breni uspjelo ono što nikome nije: U jednom danu rasprodala Arenu godinu dana prije koncerta

Autor: Barbara Grgić

Glazbenoj legendi Lepoj Breni uspjelo je ono što nikome do sada na ovim prostorima nije – u samo jednom danu rasprodala je zagrebačku Arenu i to točno godinu dana prije koncerta.

Prije svega, od srca hvala dragoj publici koja je uz mene, ne samo sada nego sve ove godine moje karijere. Doista sam oduševljena, vama u čast priredit ću spektakl koji će se pamtiti i to ne samo jednu večer. Zagreb vidimo se i 7. prosinca iduće godine, poručila je legendarna pjevačica svojim obožavateljima i čvrsto odlučila to obećanje i ispuniti.





Lepa Brena uspjehe niže na svim poljima

U bogatoj karijeri glazbene dive, koja traje duže od četiri desetljeća, može se pohvaliti s najviše odrađenih koncerata u regiji, najtiražnijim albumima, prepunim stadionima i arenama, stoga ne čudi da se za njezine koncerte uvijek traži karta više.

Podsjetimo, Lepa Brena se pridružila svojoj snajki, Aleksandri Prijović, na njenom četvrtom koncertu u zagrebačkoj Areni.

“Hoćemo onu našu omiljenu” – upitala je Brena nakon čega su zapjevale ‘Poželi sreću drugima‘. Cijela Arena je nakon pjesme skandirala Brenino ime. Zatim je uslijedio hit ‘Čik pogodi‘ koji su svi pjevali u glas.

Osim toga, prije nekoliko dana je u Zagrebu predstavila i vlastitu liniju čarapa.

“Rekla sam Bobi dok smo se kartali da bih voljela svoju liniju čarapa. Da to budu čarape koje će biti dovoljno jake i snažne kao što smo mi žene onda kada trebamo, a da budu dovoljno nježne i mekane isto tako onda kada mi to želimo i za to imamo potrebu. Boba je pristao pomoći mi da realiziram tu svoju ideju poslije korone da bi se na kraju desilo kao što se uvijek desi da je on postao alfa i omega čitave organizacije, backupa i realizacije čitavog programa”, rekla je Brena.