Lepa Brena prolazila kroz pakao nakon velikog slavlja: ‘Bila sam na stupu srama’

Autor: M.T.

Bivši tenisač Slobodan Boba Živojinović, koji je nekada bio jedan od najljepših Jugoslavena, proslavio je u utorak svoj 61. rođendan. Osim što se godinama profesionalno bavio tenisom, Živojinović je i dalje zadržao svoj šarm, unatoč tome što su se godine i promijenjeni način života odrazili na njegov izgled. Njegova supruga, pjevačica Lepa Brena, inače tri godine starija od njega, rođena je 20. listopada 1960. godine.

Jedan od najvažnijih trenutaka u životu Slobodana Bobi Živojinovića i Lepe Brene bio je njihov brak, koji su sklopili 23. prosinca 1991. godine, u hotelu “Interkontinental”. Toga dana, Dnevnik je bio prekinut kako bi se pratio ovaj događaj, a vjenčanje je i desetljećima nakon ostalo u sjećanju kao svadba stoljeća. Vjenčanje je koštalo oko 50.000 njemačkih maraka, što je za to vrijeme bilo pravo bogatstvo. Pripremljeno je 650 jela, a torta je imala pet katova, dok su darovi stizali iz cijelog svijeta, uključujući i najnoviji mercedes od kuma Borisa Beckera.

Lepa Brena je prolazila kroz težak period nakon udaje za Slobodana Živojinovića. U vrijeme velikih političkih i nacionalnih sukoba, udaja za muškarca druge nacionalnosti donijela joj je brojne probleme. Ogromna kriza nakon raspada Jugoslavije, ogromna mržnja između bivših republika i otmica njenog sina ostavili su traumu za Lepu Brenu, koja i danas drhti kad se svega prisjeti.

Teški trenuci u vrijeme rata

Početak rata na prostoru bivše Jugoslavije dodatno je pogoršao situaciju za Brenu i Bobu. “Kad smo se vjenčali, Lepa Brena je izbrisana s ovih prostora. Više nikome nisam bila potrebna i nikome nisam bila dobra. Svi su me identificirali sa svojom vjerom i nacionalizmom, a ja sam bila na stupu srama, kao najveća balkanska zvijezda, koja je imala popularnost kao Tito”, rekla je Brena svojevremeno u velikoj ispovijesti za Kurir Stars, ističući kako su je nastojali diskreditirati i izbrisati iz javnog života.

Brena se sjetila kako su ljudi u to vrijeme prešli na nacionalizam i mržnju, te kako su ona i njen muž bili mete napada. “Svi su željeli da me razvlače u blatu, da brišu đonove o mene, da mi izbrišu ime, sve što sam stekla. Nisam bila dobra u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj jer sam bila Jugoslavenka. Za mene je Jugoslavija predstavljala kozmopolitizam, to je bila država čijem se predsjedniku klanjao cijeli svijet”, istaknula je Brena, s tugom u glasu, dodajući da su svi pokušavali izbrisati sve što je Jugoslavija predstavljala.

Osim problema u javnom životu, Brena je proživljavala i osobne borbe, suočavajući se s pitanjima kako uskladiti obiteljski život s karijerom. “Teško je i naporno za ženu da bude i supruga i poslovna žena. Djecu ne zanima uspješna majka koja gradi karijeru. Da mogu vratiti vrijeme, nikad ne bih bila Lepa Brena”, iskreno je priznala pjevačica.

Ovaj se ljubavni par upoznao 1986. godine, a Brena je opisala kako je izgledao njihovo upoznavanje. “Kad sam srela Bobu, svidjela mi se njegova spontanost i iskrenost i znala sam da, kao i ja, nema puno vremena za gubljenje, jer su naše karijere tad bile u zaletu. Rekla sam sebi – sad ili nikad! Sjećam se, upoznali smo se poslije premijere prvog dijela filma ‘Hajde da se volimo‘ u Domu sindikata. Upoznao nas je Raka Đokić. Sjećam se da sam davala intervju i da me Raka s novinarkom zaključao u ured da možemo normalno pričati”, rekla je Brena.