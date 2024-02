Leonardo želi Hrvatsku predstavljati na Eurosongu: ‘Ako me ljudi vide kao ženu, žena sam’

Autor: G.B.

Leonardo Šajin iz Vinkovaca i nije baš neka senzacija na društevnim mrežama, no James Night, pseudonim pod kojim nastupa i pod kojim ga prate brojni ljudi širom svijeta, oh, on svakako je.

Poznati su njegovi prijevodi hrvatskih pjesama na engleski jezik, milijunski pregledi na TikToku, no u zadnje vrijeme šokira javnost spornim izjavama. James, koji se na ovogodišnju Doru prijavio s pjesmom “Nebo plače”, na pitanje deklarira li se kao žena ili muškarac, odgovorio sa: “Nešto između”.

“Bez obzira imam li dugu kosu, raste li mi brada, mutiram li ili nosim rozu odjeću na Barbie premijeru, ljudi su oduvijek nalazili nešto što se ne uklapa u samo jedan spektar. Bilo u mojim gestikulacijama, načinu razmišljanja, izražavanja ili stvarima koje volim. Iako ova pomalo hiperbolizirana izjava izravno povlači pitanje mog spola, smatram da biti i muškarac i žena znači daleko više od banaliziranja materijalne percepcije i tradicionalnih društvenih normi”, rekao je James za Index poprilično diplomatski.

‘Stvorio se društveni konstrukt što je ženstveno, što je muževno’

Dodao je kako on ne vjeruje u to da nas komad odjeće, boja ili glazba koju slušamo igdje svrstava jer smo svi, kao ljudi, “previše odredili što smijemo ili ne smijemo voljeti. Stvorio se društveni konstrukt što je ženstveno, a što muževno. Ako želim imati dugu kosu, imat ću. Ako mi se svidi komad odjeće sa ženskog odjela, kupit ću. Ako volim brze aute ili Led Zeppelin, to ću voljeti i slušati, a ako ljudi između toga svega vide ženu, onda okej – žena sam”, dodao je Night.

Osvrnuo se i na stanje tzv. “queer scene” u domovini zaključivši da Hrvatskoj fali konstruktivnog diskursa u svim sferama, ne samo u navedenoj.