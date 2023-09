Lenka priznala da joj kod Rade nije smetala razlika u godinama, već jedna sasvim druga stvar

Autor: Barbara Grgić

Glumac Rade Šerbedžija i njegova supruga, umjetnička redateljica Lenka Udovički, u braku su pune 33 godine

Upoznali su se davne devedesete u Subotici, a tajna sretnog braka ležu u činjenici da im nikada nije dosadno.

“Lenka na moje koncerte ne dolazi jer ima tremu zbog mene, nema tremu kad glumim, ali kad pjevam ima tremu… Hoće se zabuniti, hoće iz ritma ispasti, pa rekoh što ako ispadnem iz ritma, ja pjevam, oni me prate”, rekao je Rade u jednom intervjuu.





Razlika u godinama nikom nije smetala

Kada su se upoznali, Rade je imao 43 godine, dok je njoj bilo tek 23.

On je imao 43, a ja 23 godine. Mojem ocu i majci to je bio drugi brak, a otac je od majke bio stariji 18 godina. Nije mi bilo nimalo neobično da se kao mlada zaljubim u muškarca koji je 20 godina stariji od mene. Oduvijek su mi se sviđali muškarci koji su stariji od mene, koji imaju više životnog iskustva.

Došla se tužakati pa srela ljubav

Upoznali su se na kazališnom festivalu u Subotici gdje su mladi glumci pričali samo o dolasku velike zvijezde Rade Šerbedžije, a Lenka je bila zadužena za rad s njegovim studentima s akademije u Novom Sadu.

Prvi susret im je bio u tajništvu kazališta kada se Lenka došla požaliti Šerbedžiji na jednog njegovog studenta.









“Sve je išlo vrlo brzo iako nisam očekivala da će se razviti u ljubavnu vezu. Radu nisam poznavala, ali znate kako je to u kazališnim krugovima – kruže tračevi i svakakve priče. Fascinantno je što su sve ljudi sposobni izmisliti iz zavisti”, ispričala je Lenka jednom prilikom.

Iako im razlika u godinama nije bila problem, Lenka je priznala kako ju je Radina populanost u početku odbijala.

“Ta njegova popularnost me je na početku jako odbijala, a čini mi se da me je na kraju to odbijanje privuklo njemu. Dugo nikome nisam priznala da smo zaljubljeni, pa ni najboljoj prijateljici mjesecima nisam rekla da smo Rade i ja zajedno”, rekla je Lenka.









Glumica Inge Appelt pomalo proročanski je rekla Radi da bi Lenku mogao oženiti, a upravo to se i dogodilo samo godinu dana nakon njihovog prvog susreta.

Umjesto ljubavnih, ratne brige

Ljubavne brige ubrzo su zamijenile one ratne.

U Beogradu su na Radu pucali, i to dan nakon rođenja kćeri Nine, te su s tako malom bebom pobjegli iz bivše države, prvo u Ljubljanu, a potom u Englesku, kod glumice Vanesse Redgrave.

“Bilo je prijetnji i svega, a u to je vrijeme previše ljudi bilo naoružano. Morali smo otići i početi ispočetka. Nije bilo lako u startu, odnosno dok se Rade nije probio u inozemstvu. Danas mislim da su nas sve te nedaće i teške situacije još više zbližile te da se zbog toga još više volimo”, rekla je Lenka.

Supružnici su u braku dobili tri kćeri, Mimi, Ninu i Vanju, a glumac iz prethodnog braka s Ivankom Cerovac ima još dvoje djece, Luciju i Danila.