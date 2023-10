Legendarnom pjevaču Tomi Zdravkoviću podigli spomenik u ulici najvećih boema i umjetnika

Toma Zdravković, legendardni pjevač narodne glazbe, u ponedjeljak je u 12 sati konačno dobio svoj spomenik. Spomenik je otkriven na Skadarliji, mjestu na kojem je Toma održao jedan od svojih posljednjih nastupa u životu.

U blizini kavane “Dva Jelena”, na adresi Skadarska 26 od 2. listopada obožavatelji i štovatelji njegove glazbe moći će vidjeti spomenik pjevača čije hitove danas slušaju sve generacije.



Udovica Gordana nije mogla sakriti suze

Spomenik je otkriven uz pjesmu pokojnog pjevača “Za Ljiljanu”, a na otkrivanju spomenika pojavila se i Zdravkovićeva udovica Gordana, koja je u pratnji kćeri Žakline dotaknula svaki dio spomenika. Na otkrivanju se pojavio i Dragan Kojić Keba.









Podsjetimo, nekoliko mjeseci prije smrti 1991. godine, Toma je u jednom intervjuu priznao kako ga nitko od kolega s estrade nije došao posjetiti.

“Nisu oni krivi, pjevači se boje bolesti, nemaju vremena za boljke. Ne pomišljaju da i njih nešto može da strefi. Uz pjesmu i muziku ne misli se o ružnim stvarima. Eto, prije neki dan ovim hodnikom je prolazio Miroslav Ilić, sreo je mog brata Novicu i kada je čuo da ja tu ležim, rekao je da mu je teško zbog toga i da nema snage vidjeti me tako bolesnog. Potpuno ga razumijem”, izjavio je.

Toma je tada novinarima kazao da njegova supruga Gordana prima pozive podrške cijelu noć, a česti su bili i pozivi iz Sarajeva. Odatle je započeta i akcija da se konkretno pomogne Tomi.









“Dirnula me je pažnja Erne Perić, urednice Televizije Sarajevo. Odmah je predložila da se operiram u Sarajevu i da mi se tamo izvrši transplantacija bubrega. To, međutim, nije bilo ostvarivo. Moj doktor, koji me sve ove godine prati dr. Dušan Manojlović smatra da se treba, najprije oporaviti i tek poslije šest mjeseci bi se dala razmotriti ideja o transplantaciji. A to i neće biti baš tako jednostavno, jer kod nas to nije zakonski regulirano”, pričao je tada Toma.

‘Kakvo vino, kakvi škropec, nema svrhe više’

“Izvađena su mi odjednom tri organa, bubreg, mokraćni mjehur i prostata. Prije tri godine kada mi je izvađen bubreg, mislio sam da ću poput nekih ljudi bez problema živjeti s jednim. Na žalost ni drugi nije izdržao, stvorio se tumor, sve je bilo obuhvaćeno i operacija je bila neizbježna.

Eto, deset godina doktor Manojlović me je strašio i govorio da svoje zdravlje trebam ozbiljno čuvati, a sada se dogodilo da sam ja njega prestrašio, zato jer mi je život bio u pitanju!”, objasnio je tada Zdravković, koji je na pitanje novinara može li tako bolest ikada više popiti koju čašicu alkohola, odgovorio: “Kakvo vino, kakvi škropec, nema svrhe više! Čemu to, kada mi i voda smeta?”