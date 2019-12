Legendarni američki bend Pixies idućeg kolovoza na Zagrebačkom velesajmu

Autor: Dnevno

Legendarni američki bend Pixies nastupit će 31. kolovoza iduće godine u dvorištu Zagrebačkog velesajma, gdje će uz stare hitove predstaviti svoj ovogodišnji album “Beneath the Eyrie”, najavio je organizator koncerta INmusic festival.

Bostonski sastav u Hrvatsku dolazi šest godina nakon što je zatvorio deveto izdanje INmusic festivala na Jarunu, a pamte se i njihova dva prijašnja nastupa u Zagrebu – prvi koji su održali 1989. na vrhuncu karijere u Kulušiću, te onaj na Šalati 2006. nakon dugoiščekivanog ponovnog okupljanja.

Pixiesi su odavno nadrasli nezavisnu scenu na kojoj su u osamdesetima bili predvodnici, njihovih dosadašnjih sedam albuma prodano je u milijunskim nakladama, neki od njih stekli su kultni status u povijesti rock glazbe, a na koncertima ih i dalje vjerno prate brojni obožavatelji.

Bend je osnovan 1986. godine kada su dvojica prijatelja s fakulteta Charles Thompson (Black Francis) i Joey Santiago tražili basistu sličnog glazbenog ukusa. Na oglas se tada javila Kim Deal (koju je prije šest godina zamijenila nova basistica Paz Lenchantin), a potom im se na bubnjevima pridružio i David Lovering.

Vrlo brzo zapaženi su pjesmom “Here Comes Your Man”, jedan od njihovih najvećih hitova i danas nerijetko prisutan u radijskim eterima. Nakon uspješnog albuma “Surfer Rosa”, koji je producirao slavni Steve Albini, osvojili su Veliku Britaniju i ostatak Europe, u kojoj su više nametnuli nego u SAD-u.

Grupa je imala stanku od 1993. do 2004. godine, kada kreće na veliku turneju koju prati odličan odaziv kritike i pubike. Njihovoj popularnosti nije naštetila niti još jedna kraća stanka, pa su do danas ostali među najpoželjnijim izvođačima za velike open-air festivale i samostalne koncerte.

Neosporan je njihov utjecaj na mnoge velike glazbenike, od Davida Bowiea, Radioheada, PJ Harvey do U2, Nirvane, The Strokesa, Weezera, a pjesme poput “Debaser”, “Monkey Gone To Heaven”, “Gigantic” i “Where Is My Mind” postale su klasici prepoznatljivi i na mainstream sceni.