Legendarna voditeljica preživjela tihi moždani udar: ‘Vidjela sam duplo i završila na hitnoj’

Autor: G.B.

U petak, 2. veljače u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu svečanim programom obilježena je javnozdravstvena akcija Dan crvenih haljina.

Hrvatsko neurološko društvo i Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolestima već šestu godinu zaredom organiziraju edukativnu kampanju uz podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika RH, Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba.

Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, skretanje pažnje na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i na potrebu promjene načina života. Članice organizacijskog odbora koje već godinama volonterski provode ovu hvalevrijednu akciju su neurologinje Arijana Lovrenčić-Huzjan, Marina Roje Bedeković, Zdravka Poljaković, Vesna Matijević i Svjetlana Šupe, logopetkinja Dinah Vodanović i poduzetnica Andreja Pasarić.

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara u žena

Dvorana HNK bila je ispunjena gotovo do zadnjeg mjesta, a svi posjetitelji prigodno su odjenuli neki crveni komad kako bi i na taj način iskazali podršku akciji.

Uvodnim riječima goste su pozdravili voditeljica nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ i supruga predsjednika RH prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora gospođu Branka Juričev-Martinčev, ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Luka Korlaet, predsjednik liječničkog zbora prof. dr. sc. Željko Krznarić i predsjednica Hrvatskog društva za spolne razlike u neurološkim bolestima, prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan.

„Moram reći da sam ponosan što smo na 282. sjednici Vlade RH donijeli odluku o proglašenju prvog petka u veljači Danom crvenih haljina, odnosno nacionalnim danom borbe protiv moždanog udara u žena.“ – rekao je ministar Beroš.

Podrška glazbenika i partnera kampanje

Program su vodili Joško Lokas i doajenka hrvatske televizije Ksenija Urličić koja se u ovu kampanju uključila na poziv liječnice prof. dr. sc. Marine Roje Bedeković.









„Ja sam, na žalost, osobno bila korak do moždanog udara, korak da postanem dio te strašne statistike koja kaže da moždani udar pogađa svaku petu ženu. Naime, prošle godine doživjela sam stanje koje se zove TIA, a koje je zapravo upozoravajući mini-moždani udar. Završila sam na operaciji koja mi je spasila život i nisam nimalo dvojila kada su me pozvali da sudjelujem u Danu crvenih haljina.“ – rekla je Ksenija Urličić.









U glazbenom dijelu svečanog obilježavanja nastupili su klapa Sorelo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački solisti, sopranistica Marija Kuhar Šoša te Vanna uz pratnju Tomislava Modrića na klaviru i Vedrana Baotića na gitari.

Osobne priče žena koje su preživjele moždani udar

Posebno emotivan trenutak večeri bio je prikazivanje filma redatelja Marka Stanića i Denisa Lepura o iskustvima žena koje su preboljele moždani udar i koje ove godine sudjeluju u akciji. Uvodnim riječima o tematici filma obratila se predsjednica Hrvatskog neurološkog društva prof. dr. sc. Zdravka Poljaković Skurić.

„Mi kao liječnici čujemo jedan dio priče, vi kao obitelj, susjedi i prijatelji čujete drugi dio priče, a svaka oboljela osoba to doživljava na jedan sasvim specifičan način i to je ono što je potpuno drukčije od svega. Te žene će vam reći koliko je taj događaj promijenio njihov život i zato ne trebamo čekati da nam se tako nešto dogodi već trebamo promijeniti ono što možemo i krenimo to mijenjati već večeras.“ – kazala je profesorica Poljaković Skurić.

Revija crvenih haljina

Hrabre žene, istovremeno tako krhke i tako snažne, koje su pokazale da se mogu nositi s teškom bolešću i pobijediti sve prepreke, na svečanom obilježavanju Dana crvenih haljina pokazale su da mogu biti i manekenke! Hrvatski dizajneri plemenita srca izradili crvene kreacije, za šminku i frizure pobrinuo se tim Studio Marcela pod kreativnim vodstvom Jadranke Pezo, a za cipele Hӧgl Shoe Fashion. Koreografiju je osmislila te s hrabrim ženama uvježbala njihove prve manekenske korake u životu doajenka hrvatske mode Tihana Harapin Zalepugin.

Martina Jakopović nosila je haljinu Lei Lou dizajnerice Aleksandre Dojčinović, Iva Topličan na pozornicu je izašla u kreaciji BiteMyStyle Zorana Aragovića, Lidija Malkoć nosila je haljinu Minami dizajnerice Željke Šafran, Irena Šviglin Mačković haljinu A’marie dizajnerice Anamarije Brkić, Mirna Marinčić haljinu Axa moda Božice Medić Juraković, a Ksenija Urličić nosila je kreaciju Lokomotiva dizajnerice Lane Puljić.