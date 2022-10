LEGENDA ROCKA ZAUVIJEK SKLOPILA OČI: Svijet je zaludio ‘velikim vatrenim kuglama’

Autor: Dnevno.hr

Jerry Lee Lewis, pionir rock’n’rolla, preminuo je u 87. godini, rekao je njegov publicist.

Lewisova energična izvedba pjesama uključujući ‘Great Balls of Fire’ pomogla je da rock’n’roll postane dominantna američka pop glazba 1950-ih.

Rođen je u Louisiani 1935., kao sin siromašne zemljoradničke obitelji koja je svoj dom stavila pod hipoteku kako bi Lewisu kupila njegov prvi klavir.





Dok je učio svirati instrument i studirao u evangelističkoj školi, izbačen je zbog izvođenja boogie-woogie verzije pjesme ‘My God is Real’ koja se smatrala nepoštivanjem.

Školovanju se nije vratio, već je počeo svirati uživo – prvi nastup s 14 godina imao je na otvaranju autosalona. Razvio je teatralan, bučan stil koji je odzvanjao energijom novonastale rock’n’roll scene, te je počeo svirati u Sun Studios u Memphisu, prvo kao studijski glazbenik, a zatim kao solo umjetnik.

Neke od njegovih najranijih snimaka snimljene su 1956. s Elvisom Presleyem, Johnnyjem Cashom i Carlom Perkinsom, grupom koja je kasnije nazvana Million Dollar Quartet. Bila je to improvizirana seansa, slučajno su Cash i Presley odvojeno posjetili studio u kojem je Lewis pratio Perkinsa na klaviru.

Prvi put se oženio s 15 godina, a tijekom prvog braka upoznao je svoju drugu ženu.

1957. godine objavio je svoj prvi hit Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, a nakon toga i Great Balls of Fire.

Vijest stiže samo dan nakon što se američkim medijima proširila lažna vijest o smrti rock’n’roll legende.