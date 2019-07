Legenda Novih fosila o smrti supruga i o problemima Rajka Dujmića

Autor: Dnevno

Sanja Doležal u intervjuu za Jutarnji list progovorila je o preminulom suprugu, Novim fosilima, a nezaobilazna tema bio je Rajko Dujmić.

Sedam je godina prošlo od iznenadne smrti njenog supruga Nenada Šarića, bivšeg bubnjara Novih fosila, s kojim ima dvoje djece.

“Naučiš živjeti s time. Sada o tome mogu razgovarati normalno, prve dvije godine su bile strašne, jer to je šok, kada netko ode iznenada, kada nisi pripremljen, za mene, za djecu. Definitivno nam je to promijenilo život iz temelja. Dakle, jedan život koji smo imali 23-24 godine, nakon toga, na neki način, krećeš ispočetka, jer znaš da moraš nastaviti i živjeti i raditi. Kao robot, jer u tom trenutku misliš da je život stao, a nije”, rekla je Doležal.

S bivšim kolegama iz Novih fosila priprema obilježavanje jednog velikog jubileja.

“Ove godine, 2019., napunilo se 50 godina od osnutka grupe Novi fosili. Grupu su 1969. osnovali Slobodan Momčilović Moka i Marinko Colnago. Mi ćemo 1. listopada u dvorani Vatroslav Lisinski dati jedan osvrt, čak možda i kronološki, jer većina publike ne zna starije stvari, i predstaviti priču tko su sve ljudi koji su ostavili trag i pečat i dio sebe u Fosilima. Ima ih jako puno, od početne muške postave, pa šest godina kasnije kada su došli Rajko Dujmić, Đurđica Barlović i Vladimir Kočiš, pa Jelena i Nataša koje su bile u jednoj fazi, pa Zec, Marinko i ja… Dakle, jedna lijepa priča”, najavila je Sanja Doležal.

Jedan od njenih bivših kolega, Rajko Dujmić, trenutno je u prilično lošoj zdravstvenoj situaciji i u obiteljskim i zakonskim problemima.

“Zadnjih par godina od kada se sve to, nažalost, s Rajkom počelo odigravati, mi smo cijelo vrijeme govorili da nam je žao. Rajko je nesumnjivo, s punim pravom to mogu reći, jedan od najvećih kompozitora na ovim prostorima. Međutim, neke druge stvari su krenule po zlu. On nema više 25 godina i ovo što se sada događa je tužno za njega i njegovu obitelj. Mi smo, iskreno, pokušavali preko nekih ljudi prije par mjeseci da mu se predloži, da bude dio cijele te priče oko obljetnice, jer je nesumnjivo on jedan od tih ljudi koji su stvarali Fosile. Ali, nažalost, nije išlo”, zaključila je.