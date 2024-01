Legenda narodne glazbe preminula supruzi na rukama: Nije htio da ga vode u bolnicu

Srpsku je javnost prije tri godine rastužila vijest o smrti legendarnog pjevača narodne glazbe Marinka Rokvića, koji bi danas proslavio rođendan da se nije dogodila tragedija. Pjevač je umro u studenom 2021. fodine od raka gušterače, a kako su svojevremeno pisali srpski mediji, bio je svjestan da mu se bliži kraj te je smrt dočekao u obiteljskom domu.

“Supruga Slavica uz njega je bila do samog kraja. Njegovala je Marinka u njihovom obiteljskom domu na Košutnjaku, gdje je on i umro u subotu. Nije htio da ga vode u bolnicu. Svjestan da je teško obolio i da mu se bliži kraj, izrazio je želju da umre kod kuće, što su njegovi najbliži ispoštovali. Slavica je sa suprugom bila neprestano sve dok nije izdahnuo, a s obzirom na to da je ona po struci zdravstveni radnik, Marinko je imao najbolju njegu u najtežim trenucima”, pisao je tada Kurir.

Inače, Marinko Rokvić i Zagrepčanka Slavica u braku su bili od 1985. godine. Upoznali su se u Zagrebu, a vjenčali nakon samo tri susreta. U braku su dobili dva sina, Marka i Nikolu. Potonji je također veoma poznati pjevač u Srbiji, s hitovima kao što su “Sevdah”, “Nevjera”, “Ja sam tvoj i kad spavam sa njom” i “Dobar sam ti ja”.

‘Ljubav ne treba analizirati’

Slavica se nakon smrti supruga posvetila djeci i unucima, ali i prirodnim proizvodima koje sama pravi. Atraktivna plavuša širokog osmijeha gdje god se pojavi privlači pažnju javnosti, a svom pokojnom suprugu s vremena na vrijeme posveti dirljive riječi i objavi tek poneku njihovu zajedničku fotografiju.

“Ljubav ne treba analizirati, objašnjavati, uspoređivati, razumjeti, osuđivati…. Na taj način sagledavanja ona prestaje biti ljubav, prelazeći u filozofiju, nju jednostavno treba samo pustiti, nježno osloboditi da zavlada dušom i tijelom, da se na samo njoj znan način ukaže među ljudima. Ponekad je i žrtva odraz ljubavi, put koji samo ona umije shvatiti. Zato u njeno ime pustimo da poteče osjećanje radosti, unatoč svemu. Za sve vrste ljubavi koje su prošle, koje dolaze, a posebno za one ljubavi koje traju vječno. Nedostajanje!”, glasila je samo jedna od njenih objava posvećenih Marinku.







