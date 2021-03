LEGENDA JE SHRVANA OD BOLI! Nakon majke, boji se i za oca… A što će mu biti sa suprugom, samo Bog zna!

Autor: T.Š.

Crnogorska glazbena zvijezda Sergej Ćetković potpuno je shrvan nakon gubitka voljene majke Dragice koja je preminula od koronavirusa, a sahranjena je upravo na njegov rođendan i Dan žena, 8. ožujka.

Ćetković ne samo da je u tuzi zbog gubitka majke, već i u strahu za očev život obzirom da je i otac obolio, kao i njegova supruga Kristina.

Pjevač je u strahu za svog oca Slobodana, koji je primljen u bolnicu zbog zaraze koronavirusom, ali i za suprugu Kristinu, koja se također zarazila pa nije mogla biti ni na sprovodu Sergejeve majke kako bi mu pružila podršku, ali i ispratila svekrvu.

View this post on Instagram





A post shared by SERGEJ ĆETKOVIĆ (@cetkovics)

Sergejeva majka po zanimanju je bila farmaceutkinja, a otac Slobodan u bivšoj državi bio je prvak Jugoslavije u relly utrkama i vrlo poznato ime u svijetu automobilizma.









Na poziv novinara, pjevač nije imao snage komentirati. “Nemam nikakve izjave, niti sam spreman za bilo kakvu izjavu… Hvala najljepša”, bilo je sve što je rekao.

Pjevač i njegova supruga Kristina posvojio je dvije kćeri Milu i Lolu, a jednom prilikom otkrio je i kako na koji način su to objasnili kćerima.

View this post on Instagram





A post shared by SERGEJ ĆETKOVIĆ (@cetkovics)

“Problem i barijera kod svih ljudi je taj strah, što će biti kad moja djeca saznaju da su posvojena?! Moje kćeri znaju da su posvojene, pričao sam im kako postoji škola za djecu, gdje smo mi došli, i one su nam rekle: Pa gdje ste vi do sada?!

Moraš doći do načina na koji ćeš najslikovitije, najbliže, kroz neku bajku to prenijeti. Ljudi uvijek rade kao nekakav bauk tu priču, čekaju do 18. godine i slično, a ne treba tako.

Kad smo dobili Milu, onda smo i njoj rekli: “Mi smo sa sekom došli u tu školu, tražili te, a ti si digla ruku i rekla evo me!” – ispričao je Ćetković.