Legenda hrvatskog nogometa danas radi kao konobar: ‘Nekad sam Olića posluživao loptama’

Autor: M.P.

U centru Rovinja, u srcu povijesne jezgre grada, smjestio se boutique hotel Villa Tre Porte. No, još je zanimljivije tko se nalazi iza šanka. Kaže, igrao je protiv Zidanea, bio je Dinamov junior, promijenio je nekoliko klubova u 1. HNL da bi s NK Zagrebom naposljetku i osvojio prvenstvo.

Hajduku je, tvrdi, zabijao u Splitu. Igrao je potom u Turskoj, pa Portugalu, a onda čak i u Južnoj Koreji. Sve to pričao je oduševljenim gostima. Zatim nastavlja, nakon profesionalne karijere posvetio se malom nogometu i Futsalu.

Kutiju šibica je, govori nekim strancima, osvajao u više navrata. Točnog broja se ne može ni sjetiti, ali zasigurno je rekorder, a u njegovim momčadima igrao je čak i veliki Žuti.

Toni Franja zasukao rukave, konobari u Rovinju

Tko je ta nogometna zvijezda koja s tacnom i pregačom goste zabavlja pričama o velikoj karijeri? To je, ni manje ni više, Antonio Franja, kultni bivši zagrebački nogometaš koji je svojedobno glasio kao iznimno talentirani igrač za najveće dosege. Sa Zagrebom je osvojio prvenstvo, igrao u više klubova od Turske do Portugala i Južne Koreje.

Čak mu je i Zidane, poznata je to i više puta provjerena priča, jedanput zapljeskao kad je na nekom humanitarnom turniru u Kanadi protivničkog igrača sjajnim driblingom poslao po burek.

Odradit će sezonu ako treba: Imam iskustva, Olića sam posluživao sjajnim loptama

Kako je otkrio za Kult plave kamenice, Villa Tre Porte zapravo je projekt u koji je prije tri godine ušao zajednički s partnerom Igorom Čimburom iz Baltazara, ali kako ove godine nikako ne uspijevaju pronaći adekvatnu radnu snagu unatoč tome što nude uvjete, odlučio se sam uhvatiti posla.









Nije mu naporno, kaže, odraditi barem jednu smjenu, a usput malo i popriča s gostima koji mu dođu, ispriča im par anegdota iz svoje sportske karijere, smućka koktel, promijeni pepeljare i naplati na blagajni.

I dalje su u potrazi za radnicima, no ako ih ne nađu, neće mu biti problem sezonu odraditi do kraja. Prije ovoga, našalio se, iskustvo je stjecao poslužujući Ivicu Olića sjajnim loptama koje je on onda spremao u mrežu.