Legenda 90-ih ispričala što se dogodilo nakon što je ‘zaružio’ s Dvornikom: ‘Mislili su da smo prosjaci’

U četvrtak se navršilo 15 godina otkako je preminuo legendarni hrvatski pjevač, ‘kralj funka’, Dino Dvornik. Povodom toga oglasile su se njegova supruga Danijela i kći Ella, ali i brojni ljudi koju su ga poznavali.

‘Premoderno za Balkan’

“Sve je to tada bilo jednostavno toliko trendi da su u svim diskografskim kućama, sjećam se da su nam rekli, a i njemu, pričao nam je to, da je to premoderno za Balkan i da to neće proći. On nije bio samo glazbenik, on je zaista živio tu glazbu, to svoje ludilo. On nas je sve usmjerio u to doba, on je bio prvi”, rekao je za RTL Direkt pjevač Sandi Cenov komentiraući to da Dino pjevao u ritmu kakav je tada bio nepoznat.

Ritam na prvom mjestu

“On nije pisao note, njemu je ritam bio na prvom mjestu. On bi došao u studio, počeo lupati po nekoj kutiji i rekao ‘E, sad ćemo mi na temelju ovog ritma složit bas dionicu, složit gitarsku dionicu, ja ću složit pjevanje, nek mi netko napiše tekst'”, prisjetio se glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

Javila se i legenda 90-ih

“Jednom smo radili 20 sati bez spavanja, izašli smo ispred studija na Šalati i legli malo na klupu i zaspali da dođemo malo sebi. Nakon kratkog vremena me probudilo dahtanje. Otvorio sam oči i vidio sam psa vučjaka i policajca koji je tu kontrolirao za vrijeme koncerta, i valjda su mislili da smo prosjaci”, otkriva pjevač Senna M.









Giuliano u podcastu Inkubator pak prepričao što mu je Dino rekao nakon jednog izlaska.

“Završili sve, ujutro se dižem, ovaka mi glava, nemoš je držat, stojim za stolom. Pijem kavu, ona pije meni i dolazi Dino. Šta je brate, ovo, ono, ajmo u đir, lijep je dan. Cijeli je nasmijan, a ja njemu Dino pusti me glava me boli”, ispričao je pjevač.