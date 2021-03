Lečić tvrdi da je Danijela Štajnfeld slala drugačije poruke: ‘Jako sam polaskana, večeras je bilo maestralno’

Nakon što je u javnosti objavljena prijepiska glumca Branislava Lečića i Danijele Štajnfeld, Lečić je objavio drugu verziju iste prijepiske, znatno različitu od Danijeline verzije, no glumica koja ga optužuje za silovanje, odmah je reagirala.

“Idemo dalje… Pravo s mog telefona. Uočite razliku”, napisao je on uz screenshot navodnih poruka na kojima se vide i njeni odgovori.

“Jako sam polaskana ako je tako. A večeras je bilo… maestralno”, jedan je od navodnih odgovora voditeljice na Lečićevu opasku da mu se “dopala”.

“Odlična ideja ali jako loša realizacija, za početak iPhone nikada ne odvaja poruke prikazujući više puta isti datum. Bez komentara zaista, neka je na čast”, napisala je sprska voditeljica Hristina Stojiljkovic koja je objavila prvu verziju SMS prijepiske.

Danijela Štajnfeld izjavila je da ju je 2012. godine silovao kolega i prijatelj Branislav Lečić. “Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje”, rekla je.

U intervjuu za Insajder je ispričala da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto i silovao. “Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ‘ne’, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje – psihološko, emotivno, fizičko i seksualno”, kaže Danijela i dodaje da je cijelo vrijeme ridala i plakala.

Štajnfeld je ispričala da je odlučila otkriti ime svog silovatelja kada se pojavio slučaj Mike Aleksića pa je Lečić djecu iz njegove škole pozvao u svoju.

“Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivist protiv seksualnih zločina. U trenutku kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumjela da to sada više nije pitanje što će se sa mnom dogoditi u trenutku kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti”, kaže Danijela Štajnfeld.

Nakon silovanja otišla je u SAD. Kaže da je dobila PTSP, a u nekim trenucima razmišljala je i o samoubojstvu.

Lečić sve optužbe demantira, a posljednje je snimljen prilikom odlaska u policijsku postaju, vidno dobre volje, gdje je išao kako bi dao iskaz o optužbama.

“Volio bih se obratiti mojoj kolegici, ženi, Danijeli Štajnfeld. Danijela, ako sam te ikad u bilo kom trenutku, potezu, misli, slučajnoj gesti, namjernoj gesti, uvrijedio, povrijedio, ponizio… Ako sam bilo koju ženu uvrijedio na takav način da je stekla utisak da sam nekulturan, agresivac, predator, onda se duboko ispričavam i tebi, Danijela, i svakoj ženi koja se osjetila ugroženom, podcijenjenom”, rekao je u videu koji je snimio.