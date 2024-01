Laura zapjevala hrvatski hit usred Španjolske i postala senzacija: ‘Naježila sam se’

Autor: G.B.

Laura Marin, osamnaestogodišnja je Španjolka koja je prošle godine pažnju javnosti kada je u Zetri zapjevala s legendarnim bosanskohercegovačkim pjevačem Halidom Bešlićem. To je, ujedno, njen prvi nastup pred tako mnogobrojnom publikom, ali i generalno prvi nastup u Sarajevu i na Zapadnom Balkanu, čiju je bogatu kulturu zavoljela još kao dijete, slušajući razne izvođače.

Jezike s naših prostora prvi put je čula s devet godina, a nakon što se zaljubila u glazbu, s četrnaest godina ih je počela i učiti. Sada, kaže, sluša sve, ali Lepa Brena joj je najdraža.

Zapjevala Severininu pjesmu u srcu Španjolske

Laura je sada otišla i korak dalje. Naime, nakon što je primila poziv za gostovanje s lokalne radio postaje, odlučila je zapjevati i zasvirati na trgu svoga grada.

“Zvali su me da snimimo intervju za Radio Coruna, u kojem sam trebala izabrati svoje najdraže mjesto u Coruni. Ja sam izabrala trg ispred crkve Svetog Nikole, to je moja najdraža crkva, puno je zelenila i ptica. Sat vremena prije intervjua pitali su me bi li mogla zasvirati na gitari i otpjevati nešto. Pošto je bilo za radio, fokusirala sam se na zvuk, a snimao me je momak, kako bih to mogla objaviti na društvenim mrežama. Intervju je bio sjajan. Svaki put mi je drago kad se u domovini govori o mom uspjehu”, napisala je Laura te otpjevala Severininu “Ja samo pjevam”.

@zovemselaura Galicijske medije ne zovu ne vrlo često, ali ovim prilikom su me zvali da snimamo intervju za @RadioCoruña gdje bi morala birati moje najdraže mjesto Korunje. Ja sam birala trg crkve Svetog Nikole. Moja najdraža crkva Korunje i divno mjesto pun zelenih boja i ptica. Sat vremena prije intervju-a su me pitali da li mogu da sviram gitaru i pjevati nešto. Posto je bilo za radio, samo sam se fokuširala na zvuk, ali momak dio tima me snimao da izbacim na društvene mreže. Intervju je bila sjajna ☺️ Baš mi je drago svaki put kad se u mojoj domovini se govori o mom uspjehu. severina jasamopjevam





♬ sonido original – Laura Marín

Brojni mislili da je Hrvatica

Laurina je izvedba pozitivno šokirala brojne Tik Tokere, koji su je upravo ondje i vidjeli. Naime, broji su korisnici ove popularne društvene mreže pomislili da je Laura Hrvatica zbog toga što pjeva hrvatske pjesme bez zamjetnog stranog naglaska. Sve dok se na kraju snimke nije zahvalila radijskoj voditeljici na – “čistokrvnom” španjolskom.

“Naježila sam se”, “Anđeoski glas”, “Bravo curo”, “Divno”, samo su neki od nebrojenih komentara koji su ispratili snimku.