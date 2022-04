LANA KLINGOR RASPLAKALA VODITELJICU: ‘Progovorila je s njim, ne samnom. Bog mi je vratio, poslao mi je Antu’

Pjevačica i influenserica Lana Klingor (41) u podcastu ‘Ženska strana’, voditeljice Marije Pajić je progovorila je o stresnom životnom periodu, ljubavi prema kuhanju koja ju je ”izvukla”, suprugu i jednom važnom životnom trenutku koji je dao naslutiti kako će se njena kćer slagati s njim. Bio je to svakako najemotivniji trenutak cijelog intervjua usred kojeg je zaplakala i voditeljica Pajić.

“Živjela sam dosta stresno i sve što sam proživjela u životu, nije sad da me život nije mazio, ali bilo je teških situacija. Ja sam shvatila da to kuhanje i kad sam ja ondje, da tamo nema stresa i tu sam shvatila koliko mi je lijepo”, otkrila je Lana koja je rekla i da je mislila da će zauvijek ostati sama.

Od prvog trenutka nazvala ga je ‘tata’

Upitana koliko je njen suprug Ante “olakšao i posložio” njen život, Lana se nije mogla suzdržati da ne zaplače.

“Ne znam od kuda bih krenula. Hajdemo krenuti od prve činjenice. Kad je on upoznao moju Kiaru ona je bila četiri i pol godine. U tom periodu života je otprilike i progovorila. Međutim, progovorila je s njim, ne sa mnom. Ja joj nikada u životu nisam rekla kako bi ga trebala zvati, ali je ona njega od prvog trenutka jednostavno nazvala ‘tata’, otkrila je Lana i počela plakati.

“Ne mogu zamisliti da živim bez njega”

Voditeljica Pajić je pokušala malo razvedriti situaciju, no Lana je i nju ubrzo uspjela rasplakati.

Lana je rekla da ona i njen suprug Ante imaju savršen brak, iako postoje periodu kad se svađaju, kad je teško. “Ali niti jedne sekunde u životu se ne mogu zamisliti da živim bez njega i nema te stvari možda koje mu ne bih oprostila jer nas veže nešto toliko duboko i on će uvijek zbog načina na koji je tretirao moje dijete, meni biti najbolja osoba koja se ikad rodila. To što daje našoj djeci, pritom nikad nisam primijetila nikakvu razliku, on je stvarno kao neki anđeo”, kazala je Lana, dok su voditeljici Pajić klizile suze niz lice.

“Ja sam svog muža zaslužila. Bog mi je vratio na način da mi je poslao Antu”, zaključila je Lana u intervjuu s Marijanom Pejić koji je dirnuo tisuće.