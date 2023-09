Lana Jurčević podijelila snimku ultrazvuka: ‘Hej mamice, moje srčeko je počelo kucati danas’

Autor: I.D.

Pjevačica i buduća mama, Lana Jurčević, opet se oglasila iz bolnice, ali ovaj put donoseći samo pozitivne vijesti.

Omiljena domaća zvijezda, čiji oporavak budno prati cijela regija, podijelila je videozapis koji prikazuje ultrazvuk bebe. Lana je izazvala kolektivno “rastapanje” na Instagramu dirljivom objavom, kada je dječjim glasom, otkrila novosti vezane za njenu trudnoću.

Oglasila se o rizičnoj trudnoći

“Hej mamice! Daj da se predstavim! Moje srčeko je počelo kucati danas! I žiiiiiv/a saaam! Volim osjećaj kad čujem tvoje otkucaje. Svaki otkucaj. I onda želim pleeesati i podignuti ručice i nogice! Sviđa mi se ovdje unutra”, pisalo je.





Lana nije skrivala emocije i sreću u svom videu.

”Najdraži dio mi je kad skakuće i izvodi show program! Već se vidi karakter. Prije svakog ultrazvuka imam hrpu upitnika i nekih strahova, ali kad čujem srce i vidim da smo dobro, nakon naše male borbe, nema ljepšeg”, napisala je Lana.

”Bit ćeš predivna mama”, ”Kolika sreća, Bogu hvala”, ”Ma bravo, sretno do kraja!”, ”A duša”, neki su od komentara ispod videozapisa.

Potom je Lana odgovarala i na komentare fanova, a na ono čeka li curicu odgovorila je: “Bumo vidjeli”.









“Samo opušteno, kad je mama smirena i sretna i beba je takva samo pozitiva”, poručila je jedna pratiteljica, a Lana je odgovorila: “Treba to moći u određenim trenucima… Ali da, od nas sve kreće, i sve se to prenosi i na sve oko nas, a pogotovo na ono u nama”.

Poruke podrške

Podsjetimo, Lana i njezin partner Filip Kratofil čekaju bebu, a pjevačica je na društvenim mrežama podijelila video iz bolnice te je otkrila da je primila desetke doza antibiotika, ali i da ima snage za sve dok god srce njene bebe kuca. Brojne žene nakon toga su joj se javile, naročito one koje su prošle isto što i ona, te joj poslale poruke podrške.

“Kad mi netko kaže: Zašto si objavljivala ove sve stvari do sada, kad ne znaš ishod? A kad ga znaš? Tko ti išta garantira u životu? Stalno radno mjesto do kraja života? Partnera do kraja života? Uspješnu trudnoću, zdravo dijete? Čiji život je predvidiv? Milijun nepoznanica nam je svaki dan na putu…”, poručila je između ostaloga Lana.