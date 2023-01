‘LAJK, SMAJLIĆ, BRAK’ Zbog sličnosti trebao je glumiti Gotovinu, a sada uživa na imanju: Bućan je Saru upoznao na Facebooku

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Glumac i voditelj Dušan Bućan poznato je lice malih i velikih ekrana, ali i na kazališnim daskama. Upravo su predstave povodi njegova dolaska u Zagreb, iz kojega je iselio kada je odlučio živjeti bliže prirodi i svemu što ona nosi. Naime, već neko vrijeme, Bućan sa svojom suprugom uživa na imanju u blizini Siska, a društvo ima prave dva konja, tri psa i četiri mačka.

Prošle smo ga godine gledali u putopisnoj emisiji “Konjima do Crnoga mora”, kada je s kolegom Borisom Veličanom prešao put od 1300 kilometara. O karijeri i životu daleko od gradske vreve, Bućan je govorio za Večenji list.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli dusan.bucan (@dusanbucan)

‘To pitajte Antuna Vrdoljaka’

Na samome početku razgovora, Bućan je komentirao to što nije utjelovio Antu Gotovinu u “Generalu”, unatoč nevjerojatnoj sličnosti: “To pitajte Antuna Vrdoljaka. Bio sam na audiciji, zagrlio me i rekao da ćemo se čuti, no prošlo je od toga nekoliko godina, nismo se čuli”, rekao je kroz smijeh.

Ipak, no ga previše ne dira jer je život na imanju upravo ono što ga jako veseli i ispunjuje. Imanje je naslijedio od djeda, a koliko god takav život zna biti naporan, ljubav prema selu je jača od svega. “Okidač mi je bilo putovanje na Aljasku. Nakon toga, nisam bio isti. Doživio sam tamo toliku dozu adrenalina da kad sam se vratio, nisam mogao pričati ni o čemu osim o tome”, objašnjava Bućan trenutke koji su vodili odluci o preseljenju.

Iako se nije vidio u žanru dokumentarca, posljednji ga je uradak uveo u taj svijet, u kojemu planira ostati još neko vrijeme. “Palo mi je na pamet da snimam i dokumentarce koji se ne uklapaju u klasične putopise, ali vidjet ćemo”, kazao je.









Lajk, smajlić, brak

“Sara je meni lajkala fotku, ja sam njoj poslao smajlić, ona meni drugi, našli smo se, i završilo je s brakom”, opisuje Bućan svoju ljubavnu priču, dodajući da je živi dokaz da se oženiti može i na Facebooku. Manekenka Sara Hdgaha često mu pravi društvo na putovanjima, a u njegovo se imanje odmah zaljubila.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli dusan.bucan (@dusanbucan)

“Mislim da je tada shvatila koliko nam je totalno fora skupa i odlučila ostati”, prisjeća se Dušan mjeseci koje su na imanju proveli u lockdownu.

Inače, Bućan je rođeni Zagrepčanin, odrastao je na Sigečici i Trešnjevci, a glumiti je počeo u šestom razredu osnovne škole.