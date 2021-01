Lady GaGa prije Bidenove inauguracije skoknula u Crkvu: ‘Molim se da bude dan mira za sve Amerikance’

Amerika se sprema za svečanu inauguraciju 46. predsjednika 78-godišnjeg Joe Bidena u Washingtonu. S Bidenom na čelu SAD-a sve se mijenja. Naime, veliki broj tamošnjih zvijezda bio je protiv dosadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Odbijali su nastupe u Bijeloj kući, a neki pjevači su mu nisu dopustili da pušta njihovu glazbu na predizbornim skupovima.

Na današnjoj inauguraciji, kako j već poznato, nastupiti će 34-godišnja pjevačica Stefani Joanne Angelina Germanotta poznatija kao Lady GaGa, koja će izvesti državnu himne. Izvest će “The Star Spangled Banner” kad Biden bude prisegnuo zakletvu.

“Velika mi je čast što se pridružujem Bidenovoj inauguraciji 20. siječnja gdje ću otpjevati državnu himnu i proslaviti povijesnu inauguraciju Joea Bidena i Kamale Harris”, napisala je pjevačica nedavno na svom Twitteru. GaGa je posljednji put izvodila američku himnu prije pet godina u sklopu Super Bowla. Prije svečanost pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila kako je otišla u Crkvu se pomoliti.

“Molim se da sutra bude dan mira za sve Amerikance. Dan za ljubav, a ne za mržnju. Dan za prihvaćanje, a ne za strah. Dan za sanjarenje o našoj budućoj radosti u zemlji. San koji je nenasilan, san koji pruža sigurnost našoj duši. Šaljem ljubav s Kapitola”, napisala j uz fotografiju na kojoj se moli odjevena u bijelo. Pjevačica s novoizabranim predsjednikom Bidenom ima i “povijest”. Kad je nakon američkih izbora krajem 2020. shvatila da će pobijediti, na Twitteru je objavila sljedeće:

