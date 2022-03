KUVERTA SA SUDA UMJESTO ČESTITKE: Razočarana Severina na Dan žena doznala da će svoj 50. rođendan provesti u sudnici!

Autor: Š. P.

Umjesto neke inspirativne poruke, Severina je povodom Međunarodnog dana žena na društvenim mrežama podijelila “čestitku”, odnosno, poziv na ročište koje će se održati 21. travnja – točno na njezin pedeseti rođendan.

“Kakva krasna čestitka za Dan žena… Zovu me za rođendan, predivno. Rekao bi čovjek da pravna država funkcionira… Prezime su pogriješili… Ovakvih imam preko sto. To mora da je ljubav. Sretan vam Dan žena”, napisala je Severina i priložila fotografiju ‘poziva okrivljeniku’.

Kao i u prijašnjim slučajevima u kojima je na društvenim mrežama objavljivala tužbe, ni ovog puta nije sakrila svoju kućnu adresu.

“Na suđenje s tortom i šampanjcem! Samo hoch i glamurozno!”, pišu joj fanovi te joj šalju poruke podrške.

Podsjetimo, i Severina i njezin bivši partner te otac njihova djeteta, Milan Popović, prošle su godine u brojnim medijskim istupima dali do znanja da su u izrazito lošim odnosima.

“Kad Severina digne prst, cijeli Split pjeva, između ostalog, vjerojatno je pjevao i splitski sud. On je mimo svih mišljenja i centra i posebne skrbnice i škole i presude zagrebačkog suda donio odluku koja nema veze ni sa čim. Split je morao biti izuzet, poanta je da se osigura pravedno suđenje”, rekao je Popović u jednosatnom intervjuu na Happy TV-u.

“Ja, mali Srbin u Hrvatskoj protiv velike Severine u Splitu, njezinom gradu, ti suci da su dali dijete Srbinu u Splitu, mislim da bih ih okačili naglavačke na Marjanu”, dodao je.

Severina je o svemu, pak, detaljno progovorila u velikom intervjuu za portal Halter.

Donosimo osam najzanimljivijih tvrdnji o Milanu Popoviću iz velikog intervjua u kojem je Severina, osim o bivšem partneru i ocu njezina djeteta, progovorila i o brojnim drugim traumama koje je prošla otkad joj se sin rodio.

1) Odmah je shvatila da ‘nešto ne štima’

“Jako se razlikovao od svih koje sam do tada upoznala, i to mi je bilo zanimljivo. Ubrzo sam vidjela da mu je znanje oskudno, da puno toga ili ne zna ili ne želi reći, a ono što kaže da temelji na predrasudama i na praznovjerju. A najteže mi je palo to što sam shvatila da on izbjegava bliskost i da je okružen zidovima koje ne mogu preskočiti. Pogriješila sam što se nisam prije oprostila od njega. Nakon četiri mjeseca otkrila sam da sam trudna, što me je istovremeno obradovalo i zabrinulo. Obradovalo me jer sam željela biti majka, a prestrašilo jer sam razmišljala o spoznaji da nas dvoje pripadamo potpuno različitim svjetovima. Pitala sam se kako će taj čovjek koji ne pokazuje ni najmanje empatije, izbjegava bliskost, koji je krut i praznovjeran biti roditelj.”

“Shvatila sam da sam ja samo njegov projekt. S druge strane, užasavala sam se pomisli da naše dijete raste bez oca. I te dvije moje strane su se izmjenjivale. Svjesnost i zablude.”

2) Sva ta praznovjerja

“Zbog mojih godina liječnici su odlučili porod završiti carskim rezom, a on im je prijetio da će ih tužiti jer da se njegova djeca smiju rađati samo prirodnim putem.”









“Iz rodilišta noću i smjestili smo se u stanu koji smo privremeno tada dijelili. Stan nas je dočekao izlijepljen plutom i ‘ukrašen’ crnim kamenjem da nas zaštiti od podzemnih voda, u skladu s njegovim praznovjerjem.”

3) Naplata slave

“Prva stvar koja me nadalje zgrozila bila je što je rekao da neće dopustiti da novinari slikaju dijete ako ne plate najmanje 50.000 eura.”

4) Zabrana izlaska

“Pojavio se s liječnicom kineske medicine. U skladu s njenim mišljenjem, naredio mi je da četrdeset dana budem s djetetom kod kuće i zabranio svaki izlazak. I opet nestao.”

5) Maloj bebi ne treba otac?

“On je prekinuo svaki kontakt sa mnom, pa time i s djetetom, nije mi odgovarao niti na pozive niti na poruke. Pozivala sam ga da dođe vidjeti dijete, molila ga da dođe na krštenje djeteta u Rijeku. Mjeseci su prolazili. I dalje sam pokušavala potaknuti emocije kod njega, izvještavala ga kada je djetetu izrastao prvi zub, izražavala žaljenje što nije bio s njim kada je prohodao i izgovorio prvu riječ. Na sve to on uopće nije odgovarao.”









“Dijete je imalo devet mjeseci, a tatu je do tada vidjelo samo nekoliko puta. Unatoč svemu, bila sam sretna da se sretnu jer ako je itko pobornik ravnopravnog roditeljstva, to sam bila ja. (…) Tada još nisam znala da će kasnije iznijeti svoje mišljenje na sudu kako djetetu nije potrebno prisustvo oca do njegove prve godine života.”

6) Ponižavanje

“Kad god bi se javio i htio vidjeti dijete, ja sam mu tu omogućavala s radošću i nadom da će to potaknuti stvari među nama nabolje. S tim na umu, u proljeće 2013. prihvaćam otići s djetetom k njemu na Cipar. Taj boravak nije uspio pomiriti naše razlike unatoč mojim očekivanjima. Bio je ispunjen teškim svađama i njegovim ponižavanjem. Zbog radnih obaveza sam morala u Dubrovnik, a dijete ostaje na Cipru s njim i mojom mamom. Tri dana kasnije on dolazi s djetetom u Dubrovnik i prijeti mi da će mi ga oduzeti, uništiti mi život, uzeti glasnogovornicu za medije.”

7) Skandal na granici

“Na crnogorskoj granici, za to imam sedam svjedoka, 30. prosinca 2013. u 21 h carinik prilazi našem kombiju i pita: „Gdje vam je dijete?“ Ironično mu odgovaram da ga potraži u gepeku, što on doslovno i čini. Ljutito odlazi i nekoga zove. Nije prošlo pet minuta primam od Milana poruku: „Severina, gdje mi je dijete? Ostavila si ga samoga, prijavit ću te socijalnoj službi i tužiti te.“ A ujutro, na Novu godinu, djelatnice CZSS-a Maksimir došle su provjeriti jesam li dijete od godinu i pol dana ostavila samo u kući. Na Milanov poziv. Moja mama im otvara vrata.”

8) ‘Brižna majko’

“To mi je bio najgori period u životu, od svibnja do listopada 2014. Dijete je malo, dok je s njime ne da mi ga na telefon, prije svakog nastupa mi šalje desetke uznemirujućih e-mailova koji počinju s: ‘Brižna majko’. Slične ironične, sarkastične poruke i uvredljive poruke dobivam tako svih ovih godina.”