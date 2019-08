Kupio “novi” mobitel u HT-u, ali ostao iznenađen kad ga je upalio!

Autor: Dnevno

Dana 31. srpnja, 65-godišnjak došao je u T-Centar kako bi sklopio novi pretplatnički ugovor te pritom kupio i novi mobitel, prenosi 24sata.

Gospodin se odlučio za model Huawei Y6, no nakon što ga je, po dolasku kući, upalio, primjetio je kako se na njemu pojavljuje nepoznato žensko ime. Uz to, pronašao je i nečije fotografije, kao i poruke koje nisu bile njegove. Ubrzo se vratio u HT-ovu poslovnicu gdje mu je djelatnik objasnio kako je mobitel vjerovatno povukao slike i poruke prilikom instalacije jedne od aplikacija. Prevareni gospodin je, neznajući, prihvatio navedeno objašnjenje, no ne i njegova kći.

Ona je, uzevši mobitel, vidjela kako postoje i pozivi iz svibnja koje je djelatnik HT-a zaboravio obrisati, iako je mobitel kupljen u srpnju. Također, otkrila je i kako je uređaj prvi put uključen u ožujku. Tek kada su se došli u T-Centar s navedenim informacijama, odlučili su im zamijeniti mobitel, ali gospodin je zatražio raskid ugovora jer je operater izigrao njegovo povjerenje te je isti i dobio.

Iz Hrvatskog telekoma odgovorili su kako je do pogreške došlo jer je sporni uređaj završio na krivoj adresi. “Korisnik koji je prvotno kupio sporni uređaj vratio ga je u originalnom pakiranju u T-Centar u zakonskom roku. Inače ih šaljemo na centralno skladište, ali je pogreškom poslan u drugo prodajno mjesto koje je u Velikoj Gorici, kao i centralno skladište, kamo se šalju uređaji iz povrata. Kako prethodni korisnik nije resetirao uređaj na tvorničke postavke brisanjem svih podataka, na vraćenom uređaju ostale su poruke. S obzirom na identičan izgled pakiranja spornog uređaja i novih uređaja u T-Centru Velika Gorica, djelatnik koji je prodao uređaj drugom korisniku nije mogao primijetiti da je riječ o rabljenom uređaju. Čim smo to utvrdili, korisniku je uređaj zamijenjen novim uz ispriku”, objasnili su iz HT-a.