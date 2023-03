KUPA 17-GODIŠNJEG SINA, PERE MU SPOLNI ORGAN, REŽE NOKTE! Hrvaticu šokirala kolegica: ‘Ti si j***** bolesna!’

Autor: Dnevno.hr

Hrvati često posežu za društvenim mrežama kako bi riješili neke nedoumice. Neke priče koje smo imali prilike pročitati, a čiju je istinitost ponekad teško dokazati, bile su poprilično šokantne, no mnoge ništa nije moglo pripremiti na još jednu bizarnu priču za koju je isto teško povjerovati, ali i utvrditi koliko je istinita.

Naime, jedna je žena opisala odnos kojeg njega 41-godišnja kolegica ima sa svojim 17-godišnjim sinom. Iako već o svemu ima mišljenje, željela je čuti što drugi misle o opisanoj situaciji i jesu li neke stvari koje čini njena kolegica normalne.

“Mama Bog Isus Krist, alfa i omega”

“Zanima me vaše mišljenje oko jedne prepirke koju vodim s kolegicom na poslu. Dakle, žena ima 41 godinu i samohrana je majka sina od 17 godina. Cijelo vrijeme mi priča o njemu i ja se iskreno zgražam na njene izjave, a kad joj kažem da to nije normalno, samo mi odgovori da ja nemam dijete pa ne znam kako je to. Uglavnom, neke od stvari koje mi priča o sinu su; kako ga još uvijek kupa, reže mu nokte, kupuje mu odjeću (ona sama, ni ne vodi ga sa sobom, samo mu izabere što se njoj sviđa i on to nosi), nije da mu brani imati curu, ali stalno mi govori ‘kaj će mu cura, ima tu mene, ima tetu (koja živi s njima), ima psa i mačku i dovoljno mu je’. Priča mi kako on nju nikad neće napustiti i čak i da nađe curu/ženu, da mogu eventualno živjeti svi zajedno. A možda ono najgore od svega, rekla je da čim mali završi srednju, kako ga već čeka posao, ona će dati otkaz (s 42 godine) i on će se brinuti o njoj. Doslovno je rekla ‘ja sam se brinula za njega 18 godina, sad će on za mene’. Koliko sam skužila iz priče, sin joj nije “prisiljen” na ništa od toga nego je jednostavno od malih nogu odgajan tako da je mama Bog Isus Krist, alfa i omega i da ništa drugo u životu nije bitno. I ona me uvjerava da je to sasvim normalno. Mentalni pacijent ili brižna majka?”, napisala je žena.

Reći ‘ok’ ili ‘ti si j***** bolesna?’

Dok su u komentarima neki zaključili da žena manipulira sinom, da je moguće riječ o narcisiodnom poremećaju ličnosti, a neki čak i seksualnom zlostavljanju, kao i da bi majku trebalo prijaviti, žena je dodala i kako je sa 17-godišnjim mladićem sve u redu, odnosno da ga majka ne pere jer to sam nije u mogućnost činiti.

“Ma mali je skroz zdrav, a način na koji objašnjava to ponašanje je zapravo poprilično banalno ‘zašto ne bi?’. Doslovno ju pitam ‘znači kupaš svog 17-godišnjeg sina, pereš mu spolne organe i sve to? I samo mrtvo hladno odgovori ‘pa da, kaj?’. I sad tu imam samo dvije opcije, ili reći ‘ok’ ili reći ‘ti si je… bolesna i trebaš prestati to raditi’, ali onda će se naljutiti naravno i početi se svađati, a to mi se ne da.”

“Dosta dobar način da uništiš dijete. Žena ima žešćih mentalnih problema i očito ne može naći nikoga da ju voli kao partner pa iskaljava svoje potrebe nad djetetom. U redu je što mu kupuje odjeću, možda je lijen ići u šoping. Ja volim kad meni žena kupi neku majicu pa ne moram ići u taj pakao, ali kupanje i rezanje noktiju? To ne mogu nikako okrenuti da zvuči iole normalno. Je li viče ‘mama gotov sam kad obavi nuždu?’, “komentirao je jedan muškarac.