ZVJEZDANO LJETO U KARLOVCU: Ne propustite manifestaciju od čak 150 raznih programa!

Autor: M.T.

U 21 dan, koliko traje manifestacija „Zvjezdano ljeto u Karlovcu”, održat će se preko 150 različitih programa – od predstava, koncerata i radionica sve do sportskih i avanturističkih sadržaja. Ove godine događanja su pod motom „Sretni pod zvijezdama”, a u Karlovcu će svatko pronaći nešto za sebe.

Tradicija stara preko 200 godina

Među brojnim događanjima ističe se tradicionalni Ivanjski krijes 23. lipnja., manifestacija kojom započinje ovogodišnje Zvjezdano ljeto i kojom se na simboličan načina na obalama rijeke Kupe u Karlovcu dočekuje ljeto. Ova karlovačka tradicionalna manifestacija stara je preko 200 godina i omiljena je kako među Karlovčanima tako i posjetiteljima. Osim krijesa tu je i karlovački dnevni boravak, prostorna instalacija na Trgu bana Josipa Jelačića koja uz zabavne programe nudi dobru atmosferu i zanimljivu ugostiteljsku ponudu.

Aktivnosti na vodi, absail pista i spuštanje s branič kule

U gradu na četiri rijeke predviđene su, naravno, i brojne aktivnosti na vodi te uz vodu poput vožnje kajacima ili pak plovidbe žitnom lađom. Za one koji vole adrenalin idealan je izbor absail pista i spuštanje s branič kule sa Starog grada Dubovca ili prečnica preko šanca u karlovačkoj Promenadi.

Karlovac Open Air Tribute Festival

Novi sadržaj ljeta u Karlovcu je Karlovac Open Air Tribute Festival na kojem će od 7. do 9. srpnja nastupiti izvrsni tribute bendovi: The Croatia Pink Floyd Show, Queen Tribute Band i Strange Kind of Women – tribute to Deep Purple.

Za one pak koji više vole predstave i klasičnu glazbu od 26. lipnja a sve do 8. srpnja odličan program nudi Karlovački kazališni festival KaKAFE.

Veliku rođendansku feštu Karlovac već tradicionalni ima 13. srpnja kada će Rođendanskim balom proslaviti 442. rođendan.

Svi događaji odvijaju se na raznim gradskim lokacijama na otvorenom, parkovima, trgovima, ulicama, šančevima i pak obalama rijeka, te su potpuno besplatni za sve posjetitelje.