Znate li što je Racanov sindrom? Hrvatima od ovoga pada kosa na glavi

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, koji se obilježava svake godine 8. rujna, prisjetili smo se nekih od najčešćih gramatičkih grešaka koje činimo.

Dakanje i dalikanje

Često se na društvenim mrežama, ali i u medijima koristi čestica da i to u situacijama kada nije potrebno. Ova se gramatička greška zove Racanov sindrom ili dakanje, ali rijetko tko zna kako se zapravo radi o srbizmu. Umjesto ‘Ja ću to da napravim‘, ispravno je pisato ‘Ja ću to napraviti‘.

Isto je i kada netko postavi pitanje koje počinje s ‘Da li…?‘. U hrvatskom jeziku pravilno je pisali: ‘Je li…?‘ Ova pojava se popularno zove dalikanje.





Sljedeći ili slijedeći

Sljedeći u hrvatskom jeziku označava pridjev koji uvijek stoji uz imenicu. Primjerice, sljedeći ispit, a slijedeći označava glagolski prilog sadašnji koji se može zamijeniti nekim drugim glagolskim oblikom, a da njegovo značenje ostane isto.

Ako i ukoliko

Ako se može uvijek koristi, dok se ukoliko koristi samo u situaciji kada se u istoj rečenici nalazi i utoliko.

Prijedlozi sa i s

Sa se piše ispred riječi koje počinju glasovima s, š, z i ž te ispred riječi koje počinju suglasničkim skupovima ks, ps i pš. U ostalim se slučajevima koristi s. Kod ovog pravila postoji i iznimka te se tako piše sa mnom.

Budući da i pošto

Pošto označava vremenski veznik, a moguće ga je zamijeniti s nakon što, dok budući da predstavlja uzročni veznik koji stoji na početku rečenice.

Zato što i zato jer

Ispravno je pisati zato što, no može se upotrijebiti i samo jer.

Preporuča i preporučuje

Ispravno je pisati preporučuje.









Tijekom i tokom

Tijek označava protezanje određenim vremenskim razdobljem dok se tok veže uz riječnu terminologiju.









Ne gomilajte suvišne izraze

Kako i na koji način: Piše se ili kako ili na koji način

No, međutim: Piše se ili no ili međutim

Često puta: Piše se često

Godina dana: Piše se godina

Vremensko razdoblje: Piše se razdoblje

Oko desetak: Piše se ili desetak ili oko deset

Čak štoviše: Piše se ili čak ili štoviše

I za kraj, spavačica je žena koja spava, a spavaćica je odjevni predmet.