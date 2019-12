ŽEDNO UHO Prestaje s organiziranjem koncerata

Autor: M. T./dnevno.hr

Nakon pune 22 godine djelovanja, tijekom kojih su nastali festivali Žedno uho (20 izdanja) te NO Jazz (10 izdanja), a u čijoj su jezgri začeti Terraneo, te SuperUho, Žedno uho prestaje s organiziranjem koncerata i festivala u Zagrebu.

S više od 1000 organiziranih događaja Žedno uho će ostati zapamćeno ne samo kao jedan od najproduktivnijih glazbenih promotora u ovoj regiji, već i kao netko tko je anticipirao nadolazeća zbivanja na svjetskoj glazbenoj sceni uslijed čega je Zagreb bio u prilici svjedočiti malim klupskim koncertima mnogih budućih svjetskih zvijezda.

Tako su mahom kroz kultni studentski klub KSET tijekom prvih 10 godina ovog tisućljeća prošli „anonimni“ izvođači Caribou, The Mars Volta, The National, Okkervil River, Explosions In The Sky, Future Islands, Isis, Of Montreal, Calexico, Lambchop, Mouse On Mars, The Notwist, Liars, Amona Tobina, Kid Koale, Olafura Arnaldsa, M Ward i hrpa drugih, danas etabliranih, glazbenika.

Istovremeno je žednouha ekipa festivalom NO Jazz napravila pravu malu revoluciju kad su jazz i improvizacija u pitanju, pa je tako prosječna dob posjetitelja jazz koncerata koja je u Zagrebu do pokretanja NO Jazza bila iznad 50 godina, već u prvim godinama održavanja ovog festivala pala ispod 30 godina, s tim da je gotovo polovicu publike činila studentska populacija. U nizu velikana jazz, i ne samo jazz glazbe, jer ne zaboravimo NO je bilo skraćeno za “not only”, koji su zahvaljujući ovom festivalu posjetili Zagreb valjda izdvojiti: Petera Brötzmanna, Kena Vandermarka, Davea Douglasa, Vijaya Iyera, Billa Frisella, Hamida Drakea, Otomoa Yoshihidea, Nelsa Clinea, Alexandera Balanescua, The Necks, Roba Mazureka, Waynea Horwitza, Charlesa Gaylea…

Teško da se može naći adekvatnije ime za zatvaranje priče o Žednom uhu od montrealskih post-rock ikona Godspeed You! Black Emperor koji će 22.11. svojim neponovljivim krešendom staviti najljepšu moguću točku na ovo 22 godine dugu priču.