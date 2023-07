Zastrašujuća kultura mladih narcisa: Više ljudi godišnje poginu da bi snimili selfieje nego što fotografa gine u ratu

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

Da bi odgovorio na pitanje “Kako živi narod?”, ekonomist, sociolog, političar i doktor prava Rudolf Bićanić morao je tridesetih godina prošlog stoljeća obići pasivne krajeve u Hrvatskoj i BiH i obaviti stotine iscrpnih razgovora s lokalnim stanovnicima. Rezultat je njegova kultna sociološka i ekonomska studija “Kako živi narod”, koja se i danas čita kao uzbudljivo i relevantno štivo. No kad bi netko danas htio odgovoriti na isto pitanje, ne bi morao putovati: dovoljno bi bilo provesti neko vrijeme na društvenim mrežama, koje iz dana u dan nude živo svjedočanstvo o (ne)kulturi življenja u ovom mileniju, da se dođe do zaključka da vrijeme kojem pripadamo najbolje sažima pojam “selfie kultura”.

Od vizualnih umjetnosti do književnosti, zajednički nazivnik koji ponajbolje određuje odnos suvremenog čovjeka prema sebi u svijetu je – selfie. Nije to samo opsesivno traženje najboljeg mogućeg kuta kojim objektiv prednje kamere na mobitelu može uhvatiti lice suvremenog Narcisa, nisu to tek pomno našminkana lica djevojaka koje “selfiejima” prikazuju manipulativno uljepšane verzije svojih likova.

Taština i ranjivost

Selfie – za koji Institut za hrvatski jezik nudi novu domaću riječ “sebić” – signalizira zapravo brojne neuralgije kulture i društva: taštinu i ranjivost, voajerizam i glad za priznanjem, za prihvaćanjem, ispraznost generacija koje vlastitu vrijednost ne mjere postignućima ostvarenim radom nego plošnim slikama na titravim ekranima pametnih telefona. Da je selfie tema vrijedna dubljeg promišljanja, pokazuju brojne studije koje su u posljednjih nekoliko godina adresirale fenomen suvremenih Narcisa – a najnovija je ona koja je u nas svježe objavljena u nakladi Jesenski i Turk: riječ je o knjizi teoretičarke fotografije i fotografkinje Ane Peraice “Kultura selfija: Osobna reprezentacija u suvremenoj vizualnoj kulturi”.





Ana Peraica gostujuća je profesorica na austrijskom Sveučilištu Dunav, autorica brojnih članaka o fotografiji i više knjiga kao što su “The Age of Total Images” (Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2019.), “Fotografija kao dokaz” (Multimedijalni institut, Zagreb, 2018.) i sada u hrvatskom izdanju “Culture of the Selfie” (Institut of Network Cultures, Amsterdam, 2017.) Nije slučajno da je mit o Narcisu tako često spominjan u ovoj knjizi. U grčkoj mitologiji, Narcis je sin riječnoga boga Kefisa, lijep mladić koji je prezreo ljubav nimfe Eho i tako, u očima božice ljubavi, počinio neoprostiv grijeh. Afrodita ga je kaznila učinivši da se, kad je ugledao svoj lik u bistru izvoru, sam u sebe zaljubio. Kako mu je predmet ljubavi ostao nedostižan, svenuo je od čežnje. Bogovi su ga pretvorili u cvijet istog imena.

Osim što je simbol beznadne ljubavi i umjetničkoga subjektivizma, mit o Narcisu govori i o neuralgijama novog doba: hladnoj egocentričnosti, pretjeranoj povučenosti i, ponajviše, patološkoj samozaljubljenosti. Jedno od najzanimljivijih poglavlja u ovoj knjizi koja pokušava postaviti teorijski okvir za ukupnu povijest čovjekova samoopažanja, odnosno samoreprezentacije, jest ono s naslovom “Narcis i njegov zli blizanac”, a u njemu govori o suvremenom proizvođaču “selfieja” ili (“sebića”) kao o biću čija preokupacija vlastitom slikom zadobiva značajke patološkog: objekt samoprezentacije je u fokusu, a cijeli svijet ostaje u pozadini kao sporedna, nebitna, sekundarna stvar.

Zli blizanac

Iz obilja primjera u kojima su umjetnici obradili mit o Narcisu – a ima ih zaista mnogo, od Ovidija u antičkoj književnosti do Waterhousea u slikarstvu 20. stoljeća – Peraica izdvaja i detaljnije analizira baš Caravaggiova “Narcisa”, mračni dragulj baroknog slikarstva. Talijanski barokni majstor naslikao je ovo moćno platno između 1597. i 1599. godine kao jedno od samo dva izleta u obradu mitoloških motiva. Cijeli je svijet, kako ističe Peraica, potonuo u mrak, samo je lice lijepog ukletog mladića obasjano svjetlom u grimasi očajničke, pomalo i jezive čežnje za vlastitim odrazom koji pluta na lelujavoj površini plitke lokve. Ako dulje promatrate ovu sliku, osjetit ćete neku neodređenu tugu. Caravaggiov Narcis fatalna je žrtva vlastite jalove samozaljubljenosti koja je nalik na klopku, na začaran krug – simbolizira ga krug koji svojim tijelom, rukama i koljenima mladić na platnu čvrsto zatvara nadvijajući se nad svoj odraz. Jeziva i mračna ljepota ovog platna potaknula je autoricu knjige na razmišljanje i o psihopatologiji, preciznije o iscjeljivanju narušene i ispravljanju iskrivljene slike sebe, pri čemu ponekad može pomoći autoportretiranje.

Ana Peraica nadahnuto govori i o prostoru simboličke tmine, o svijetu koji zanemaren i pasivan, kao na Caravaggiovu platnu, postoji tek kao prigušena podloga za odraz lica subjekta. “Kako živimo u vizualnoj kulturi koja sve opise i dokaze temelji na vidu, u devedesetak stupnjeva oštre te 120 stupnjeva šire slike, ovaj prostor koji ostane iza naših leđa postaje domena definiranja vizualne kulture, njenog negativa. No taj je prostor u izvještajima selfie ili zrcalne kamere iskrivljen jer se koristi širokokutna leća, odnosno ono što u vizualnoj kulturi prepoznajemo kao konkavnu površinu. Taj tip ogledala se primjerice koristi na retrovizorima na kojima je jasno naznačeno da ogledalo krivi prostorne odnose”, ističe autorica i napominje kako takva uputa nije izdana za selfieje i stoga se pri upotrebi takve kamere za kretanje prostorom događaju kolizije prirodne i medijalizirane vizije koje često završavaju fatalno.









Opaki kriminalac

Naime, svake je godine sve veći broj slučajnih samoubojstava upravo zbog krive procjene svijeta iza naših leđa prilikom snimanja selfieja. “Broj ljudi koji godišnje poginu koračajući unazad da bi snimili selfieje veći je nego broj fotografa koji te godine poginu u ratu“, iznosi autorica zapanjujući podatak.

Dok Ana Peraica piše o selfieju ponajviše iz pozicije teoretičarke fotografije i povjesničarke umjetnosti, svjetski publicistički bestseller iz pera britanskog autora Willa Storra “Selfie – Kako smo postali ovoliko opsjednuti samima sobom i što nam to čini” donosi osobniji pogled, gotovo reportažni prikaz zaokupljenosti suvremenog čovjeka vlastitim bićem – pogotovo mlađih generacija koje odrastaju gotovo doslovno srasle s ekranima pametnih telefona.

Storr je karijeru ostvario kao novinar i romanopisac, i to se vidi: ovu je temu istražio metodom vlastite kože i ispisao je kao uzbudljivu osobnu odiseju, kao intimnu potragu za vlastitim velikim problemom. Naime, već u samom uvodu objelodanjuje svoju motivaciju za pisanje – zatekao se kako većinu vremena provodi u stanju samoprezira i htio bi shvatiti čime je takvo stanje uzrokovano. U pokušaju da to spozna, Storr intervjuira razne ljude diljem svijeta, kao suvremeni Rudolf Bićanić: razgovara tako s mladom Afrikankom koja život provodi radeći tisuće autoportreta selfie kamerom svog mobitela, koje onda uređuje, dotjeruje i objavljuje na društvenim mrežama. Intervjuira i opakog londonskog kriminalca, pravog gangstera čija je majka predana vjernica, pa odlazi u samostan benediktinaca u nekoj škotskoj zabiti, pa razgovara s vodećim stručnjacima iz područja psihologije… Sve je ovo začinjeno velikodušnom dozom britkih komentara, autoironičnih dosjetki i rafalom psovki… Iako Storr kaže da sam sebe ne voli, čitatelji ga vole – u najmanju ruku, vole njegov stil pisanja.









Osobni problemi

Od svog problema s manjkom samopoštovanja Storr je proširio priču i na opću povijest sebstva, samospoznaje, u zapadnoj civilizaciji. Ishodište je, naravno, starogrčki individualizam i ideja herojstva, koja se onda razvija kroz radikalnu introspekciju kršćanskog subjekta, pa sve do neizbježnog Freuda i suvremenih neuroznanstvenika koji na koncu zaključuju da je slobodni pojedinac, individua slobodne volje – možda tek običan mit.

Najzanimljiviji je dio ovog opsežnog istraživanja teme samopoštovanja onaj koji obrađuje razdoblje osamdesetih godina prošlog stoljeća, kad se u Kaliforniji dogodila prava mala uvrnuta revolucija u akademskoj zajednici. Sve je počelo nešto ranije, šezdesetih godina, u Big Suru, u institutu Esalen, koji je u to vrijeme bio rasadište supkulturnih ideja i dom takozvanog Pokreta za razvoj ljudskih potencijala (Human Potential Movement).

Osnovna teza tog pokreta bila je da se najšira paleta osobnih problema, ali i društvenih boljki – od beskućništva do narkomanije i kriminala – može iskorijeniti ako svaki čovjek bude osnažen da zavoli i poštuje sebe. Ideja je od osamdesetih do danas jačala i stjecala sve više poklonika u raznim područjima akademske zajednice, a osobito u kulturi i medijima, koji su rado svodili sve na pomalo priglupu utopijsku parolu “Sve što trebaš je ljubav”.

Imperativ prihvaćanja sebe, u paketu sa svim manama, karakternim manjkavostima i životnim podbačajima, osobito je ojačao usponom društvenih mreža – na kojima se narcisoidni poremećaj proširio kao četinjak borovom šumom. Storr spominje i preduvjet koji je inicijatorima Pokreta za razvoj ljudskog potencijala bio jedno od temeljnih polazišta: odbacivanje religije. “Ta luda ideja koju su iznjedrile osamdesete, da je za rješavanje svih društvenih problema, od zloporabe droga preko obiteljskog nasilja do tinejdžerskih trudnoća, dovoljno samo vjerovati da smo posebni i fantastični, utisnula se i u stil odgoja. Djeca su odgajana kao mala savršenstva, a to je stvaralo nerealna očekivanja od njih. Kad nisu bila u stanju ispuniti ta očekivanja, zapadala bi u očaj koji se manifestirao raznim vrstama autodestruktivnog ponašanja”, zaključuje Will Storr.

Promidžba samopoštovanja

Kad bi imperativ samopoštovanja po svaku cijenu bio virus, danas bismo govorili o pandemiji. Simptomi? Potreba za opsesivnim “selfiranjem”, nuđenjem fiktivne i uljepšane slike o sebi, svojoj osobnosti i životu cijelom svijetu, te potpuno zanemarivanje kvalitetnih bliskih odnosa, kao i stvarnih problema. Storr ne spominje izrijekom Caravaggiova “Narcisa”, ali baš njegova zloguka, mračna pozadina iz koje se izdiže sebeljubivi mitološki lik služi kao moćna metafora zanemarivanja realnosti nauštrb veličanja vlastitog “ja”.

Znanost je već osamdesetih potvrdila da nekritičko samoprihvaćanje ne rješava probleme – ni pojedinca ni društva.

No utopijska ideja o bezuvjetnom samopouzdanju zvučala je odveć primamljivo da bi joj se mediji i kultura mogli oduprijeti. Evo kako je cijela stvar uzela maha: prvo je 1986. John Vasconcellos, kalifornijski vijećnik koji se oduševio pokretom za razvoj ljudskog potencijala na Esalenu (a pohađao je i programe na tom učilištu), uspio nagovoriti guvernera Georgea Deukmejiana da odobri sredstva za “radnu skupinu za promidžbu samopoštovanja i osobne i društvene odgovornosti”. Profesori sa sveučilišta u Kaliforniji trebali su u sklopu tog projekta proučavati veze između samopoštovanja i zdravog osobnog razvoja. A Kalifornija bi potom trebala osmisliti programe za istrebljenje beskućništva, narkomanije i kriminala, podučavajući ljude da cijene sami sebe i da ostvare svoje potencijale.

Ta je radna skupina isprva bila predmet sprdnje, a njezina misija ironizirana u popularnim satiričkim stripovima u The Wall Street Journalu i drugim novinama. No i negativna reklama je reklama – pa je tako cijela nacija doznala za kalifornijsku radnu skupinu. Kad su u siječnju 1989. objavili prve rezultate svojih istraživanja, bila je to vijest za naslovnice i udarne termine. Oglašeno je, naime, da doista postoji veza između niskog samopouzdanja i društvenih problema. Akademskim istraživanjima potvrđenu tezu toplo su prigrlili, na primjer, Oprah Winfrey i Bill Clinton.

Izokrenuta slika

Gallupovo istraživanje 1992. pokazalo je da čak 89 posto Amerikanaca smatra da je vjera u sebe “vrlo bitna” za uspjeh u životu, a škole diljem SAD-a i Velike Britanije požurile su implementirati programe za poticanje samopouzdanja kod učenika. Kad se magla senzacionalizma rasplinula, stale su se razaznavati činjenice: kalifornijske studije zapravo uopće nisu dokazale postojanje uzročno-posljedične veze između samopouzdanja i uspjeha pojedinca i društva.

Neke su korelacije postojale, na primjer ona da alkoholičarima često nedostaje samopoštovanja, no može se pretpostaviti da upravo alkoholizam smanjuje samopouzdanje (a ne obrnuto, da manjak samopouzdanja tjera ljude da postanu alkoholičari). Ispalo je da su mediji prenijeli iskrivljenu, izokrenutu sliku o provedenim studijama, a njezini tvorci iz akademske zajednice nisu se usudili javno prigovarati kad je cijela priča dosegla naslovnice i postala tema od nacionalne važnosti. Ukratko, sve je bila laž. Čovjek koji bezuvjetno voli sebe s punim kompletom vlastitih mana nije čovjek koji će nužno učiniti boljim ni svoj život ni društvo kojem pripada. Storrov je zaključak da društvo čine boljim oni koji rade na promjenama, a ne pasivni suvremeni Narcisi začarani kletvom društvenih mreža i paralizirajućeg ispraznog samoljublja. Možda bi bilo nategnuto dovesti u vezu selfie kulturu s trendom autobiografija, koji već dugo “drma” svjetskom književnošću, ali i našom domaćom.

Najintenzivnije se tom temom bavila profesorica Andrea Zlatar, a među draguljima suvremene autobiografske književnosti je svakako “Moja borba”, šestotomna autobiografija norveškog pisca Karla Ovea Knausgaarda – toliko radikalno ogoljujuća da je u Norveškoj izazvala javnu sablazan načinom na koji je pisac prikazao svoju obitelj i priskrbila mu iscrpljujuću pravnu bitku.

Počelo je u Australiji

“Kultura selfieja”, široko shvaćena kao suvremeni društveni fenomen, u nas je solidno obrađena u onom svom aspektu koji se odnosi na jezik. Rad “Pokloni mi svoj selfie” autora Antuna Halonje i Lane Hudeček iznio je etimologiju riječi selfie, a časopis Jezik u svom je popularnom natječaju za novu hrvatsku riječ s određenim uspjehom tražio domaću zamjenu za tu imenicu, koju je uredništvo Oksfordskog rječnika proglasilo riječju godine 2013. Riječ selfie, u spomenutom rječniku definirana kao “fotografija na kojoj se nalazi korisnik koji je slikao sam sebe i potom tu fotografiju postavio na neku od društvenih mreža”, prvi put se pojavila u rujnu 2002. na jednome australskom forumu u komentaru 21-godišnjega studenta, zatim na jednome australskom blogu, a zatim 2004. i kao takozvani hashtag #selfie na Flickru, mrežnoj usluzi za pohranu i dijeljenje slika i videozapisa. Riječ se znatno proširila tek 2012.

“U slučaju riječi selfie upotreba deminutivnoga sufiksa -ie pomaže da se nešto što je zapravo povezano sa samoljubljem pretvori u nešto simpatično”, kažu Halonja i Hudeček. Spominju i kako su spajanjem riječi selfie s drugim riječima nastale stopljenice kao što su: helfie = hairstyle + selfie (fotografija vlastite kose), welfie = workout + selfie (fotografija na kojoj se vidi autor tijekom ili nakon tjelovježbe), drelfie = drunk(en) + selfie (fotografija alkoholiziranoga autora), bookselfie = book + selfie (fotografija na kojoj se vidi i knjiga koju autor čita).

Istaknuo je ono bitno: Modernom čovjeku Bog postaje izlišan

Čovjek koji pred Bogom odgovara za svoje grijehe i za sadržaj svog karaktera (o kojem u svom kultnom govoru propovijeda Martin Luther King) ne može tek tako, bezuvjetno i predano, prigrliti i široko oglasiti vlastitu savršenost. Vjera zahtijeva od čovjeka poniznost i prepoznavanje krute granice između dobra i zla. Za vjernika, pretilost je slika grijeha, lijenosti i neumjerenosti u jelu i piću. Za moderne sljedbenike pokreta za samoprihvaćanje, pretila tijela su “savršena”, sve ljudsko je božansko – pa nema ni potrebe da čovjek stremi prema višem standardu. Bog postaje izlišan.

Studenti i građani predložili su hrvatski naziv za selfie

Kako se na hrvatskom kaže selfie? Evo prijedloga koje su dali građani, studenti Veleučilišta VERN i Filozofskoga fakulteta: autofotografija, autoportret fotografija, autoportret, autoslika, digiportret, egoslik, fotoautoportret, jaslik, ja-slika, licić, osobna fotografija, osobna slika, osobnica, osobnjača, osobnjak, samnica, samnić, samo klik, samo slika, samoljubić, samoportret, samosličak, samoslik, samoslika, samoslikanje, samoslikavanje, samoslikić, samotret, seba, sebeljubić, sebeslik, sebič, sebičlika, sebić, vlastoslik… Od svih ovih prijedloga najviše je zaživio sebić – koji, poput izvornika, zvuči benignije i simpatičnije od pojave koju opisuje.