Zabava za svakoga!

Autor: Dnevno/M.T.

Selce Street Art Festival održat će se u petak i subotu, 9. i 10. kolovoza u večernjim satima, na nekoliko lokacija u centru Selca.

Publiku će zabaviti i nasmijati petero umjetnika – Chris Blaze iz Australije, El Diabolero iz Austrije, Margherita Mischitelli iz Italije, Sara Twister iz Indije te Surprise Effect iz Francuske.

Australski izvođač Chris Blaze, poznat i kao „The Fire Ninja“, pripremit će impresivan „Blaze up Fire Show“, a njegovo ćemo umijeće vladanja vatrom moći pratiti u petak od 21 do 23 h te u subotu od 19 do 23 h. Spoj klaunske komedije, akrobacije i žongliranja pod nazivom „Diabolissimo“ održavat će se u petak od 20 do 22 h, a u subotu od 21 do 23 h.

Talijanka Margherita Mischitelli predstavit će svoj zabavan i šaljiv šou „Amore Pony“ (petak od 19 do 21 h, subota 20 do 22 h), a njezine će akrobacije na CYR kotaču oduševiti i najveće znalce među publikom. Vrhunska akrobatkinja i zabavljačica Sara Twister, koja već godinama osvaja cijeli svijet svojim akrobatsko-streličarskim nastupom, u Selcu će nam pokazati „Ready. Aim. Fire.“ (petak od 19 do 22 h, subota od 20 do 22 h). Kako povezati svijet, i to akrobatskim vratolomijama, komedijom i zaraznom pozitivnom energijom, pokazat će nam „Surprise Effect Show“, tijekom kojega i publika dobiva svoju ulogu.