(VIDEO) Tony Bennett peti put oborio Guinnessov svjetski rekord! Jeste li čuli novu pjesmu koju je snimio s Lady Gagom?

Autor: M. T.

Slavni američki pjevač popularne glazbe i jaza, zabavljač i slikar Tony Bennett (New York, 1926.) pravim imenom Anthony Dominick Benedetto međunarodnu je popularnost postigao pjesmom “I Left My Heart in San Francisco”. Danas je jedan od najpoznatijih američkih umjetnika, dobitnik 20 Grammyja uključujući onu za životno djelo te dvije Primetime Emmy nagrade. Do danas je prodao više od 50 milijuna albuma.

Kako prenosi CNN, legendarni američki pjevač, inače bolestan od Alzheimera je oborio Guinnessov svjetski rekord jer je u 96. godini objavio novi album te time postao najstarija osoba na svijetu koja je objavila album s novom glazbom.

Pjevač, najpoznatiji po svojim izvedbama jazz glazbe i glazbe 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, objavio je album “Love for Sale”, na kojem je surađivao s Lady Gagom.

Tridesetpetogodišnja pjevačica i glumica je objasnila da je, neovisno o ogromnoj razlici u godinama, stariji kolega iznimno inspirira.

„Kad god pjevam s njime, u njemu vidim malog dječaka. Uz njega je iskustvo pjevanja tako oslobađajuće. Mi smo dvije duše koje pjevaju zajedno. Također, upijam njegovu mudrost. Mudrost koja dolazi s godinama”, rekla je.

Ovo je treći put da Tony Bennett surađuje s Lady Gagom. Prvi put su surađivali na izvedbi pjesme ”The Lady is a Tramp”, a drugi put na albumu „Cheek to Cheek”.

Ovo je peti put da je dugovječni pjevač oborio Guinnessov rekord. On je, naime, u trenu obaranja rekorda bio najstarija osoba čiji je novi album dospio na sami vrh američke top liste.









S osamdeset godina je bio najstarija osoba koja je ušla na britansku listu top 20 albuma. Osim toga, drži rekord i za najveću stanku između albuma koji su ušli na britansku listu top 20 albuma te za najveći razmak između objave originalna singla i ponovnog snimanja iste pjesme.