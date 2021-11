(VIDEO) NA OVO NITKO NE MOŽE OSTATI RAVNODUŠAN: Odgovorom je rasplakala Sinišu Svilana, a tajnu o Severini godinama nije otkrila

Autor: T. Š.

Najpoznatija hrvatska teatrologinja, kazališna kritičarka i prva indendantica u povijesti hrvatskog glumišta, Mani Gotovac, preminula je 12. studenog na svoj 80. rođendan prije tri godine, nakon duge i teške bolesti. Njen život, godinama je fascinirao hrvatsku javnost. Dva puta se razvodila, spavala je na grobu vlastite kćeri, a najviše je vjerovala u ljubav. Ostat će zapamćena kao jedna od najutjecajnijih žena hrvatske kulturne scene 20. i 21. stoljeća.

Mani se udavala dva puta – s Perom Gotovcem bila je u braku 14, a sa Željkom Senečićem 25 godina. Prezime prvog supruga nosila je zbog kćeri. Htjela je da obje budu ponosne Gotovčeve. Njena kćer Ana preminula je od inoperabilnog tumora 1984. godine, a Mani se s gubitkom teško nosila. Spavala je na grobu svoje kćeri.

“Iza svake uspješne žene stoji propali brak”

Kako navodi HRT, uz razgovor Mani Gotovac sa Sinišom Svilanom za Glamour Cafe emitiran 2001. godine, od Mani smo učili o životu. Upravo je tad progovorila o gubitku svoje kćeri, ali i odgovorila na zanimljivo Svilanovo pitanje o uspješnim ženama.

Kaže se da iza svakog uspješnog muškarca stoji jedna žena, a ja volim kazati da iza svake uspješne žene stoji propali brak. Bi li se složili samnom?”, upitao je Mani Svilan, a ona se najprije od srca nasmijala.

“Pa slušajte, nažalost moram reći danas, da se nisam u toj mjeri posvetila kazalištu, da nisam cijeli svoj eros usmjeravala uvijek u stvaranju kazališta, da li u kritici, u knjigama, u ITD-u, ili sada u HNK, ali u tom kazalištu kao u nečemu što nas stalno uzbuđuje i uznemirava, ja bih zacijelo sačuvala svoje brakove”, kazala je te dodala:

“Kazalište je sigurno, moja profesija, moja ljubav prema mojoj profesiji, odigralo neku ulogu u toj situaciji propalih brakova, prema tome na neki način imate pravo.”

“Mač koji se zabije u utrobu i više nikada ne izlazi”

Svilan ju je potom upitao hoće o njenom pisanju. “Ovo je isto možda malo teško pitanje, ali to ste vi, to je dio vašeg života. Vaših šest najgorih mjeseci vašeg života u Parizu kad ste bili uz krevet svoje kćeri pokojne Ane, isto ste izjavili da niste pisali, da vas je to spasilo od ludila.

“Znate, to je jedan mač. Ja sam izgubila dijete. To je mač koji se zabije u utrobu i koji nikada više iz utrobe ne izlazi i ništa se nakon tog u mom životu nije događalo na jednak način kao prije toga. I osjećaj tog mača imam i danas, kao što sam imala i tada. Ako budem imala snage kada završim ovo što želim i što sanjam u vezi našeg splitskog kazališta, ja ću pokušati bol tog mača prenijeti na papir”, kazala je Gotovac, a odgovor je rasplakao Svilana koji ju je upitao ide li predaleko. “Nekada postavim pitanje, pa ima trenutaka kad se prepadnem pitanja”, kazao je Svilan, koji se, brišući suze s lica, zahvalio Mani na odgovoru.









Povraćala od uzbuđenja, pa čekala ‘udar’

Bio je zanimljiv i njen osvrt na Severinu, kad ju je Mani odabrala za ulogu Karoline Belinić Kranjec,. Bila je to vijest koja je Hrvatsku digla na noge. Dugo nakon što je predstava po prvi put uprizorena u riječkom kazalištu, na Severinonom YouTube kanalu objavljen je video u kojemu Mani otkriva detalje koje, do tad, nije otkrila ni Severini.

“Svi su mislili da je to moja producentska namjera, da ću ja sad napraviti neki “boom” u smislu publike… Mi smo boom imali već, i meni za to nije trebala Severina. Mene je Severina zanimala kao glumački talent. Nadasve veliki, što sam, naravno, javno govorila, ali nitko mi nije vjerovao. Međutim, ne mogu reći da nisam i sama imala tremu…”, govorila je tad Gotovac, opisavši koliko ju je točno potreslo uzbuđenje prvog Sevinog izlaska na daske, onog u kojemu je uprizorila barunicu Castelli u “Gospodi Glembajevima”.

“Ja sam i inače veliki tremaroš i bilo mi je beskrajno važno što će se dogoditi kada kazališni kritičari, kazališni ljudi koji nisu glumice i nisu jalni na njezinu pojavu, vide Sevu u ulozi. Ona je bila sjajna, ali ja sam bila toliko uspješna da sam ušla u toalet i povraćala sam! Od uzbuđenja…









Još nisam ni od koga ništa čula. Izlazim iz toaleta i u hodniku HNK, preda mnom stoji najoštriji kritičar kojeg smo mi ikada imali, i kojemu sam ja vjerovala, ma koliko se s njim svađala, Anatolij Kudrjavcev. Stoji on preda mnom, a ja čekam udar. No on mi kaže: Mani, otkrila si pravu glumicu!”, priča.

“Suze su mi potekle niz lice i u cijeloj našoj konfuziji i slavi nakon toga, do dana današnjeg, ja to nisam rekla Severini”, kazala je Mani Gotovac 2010. godine,sedam godina nakon prve zajedničke predstave.