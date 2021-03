(VIDEO) Mjesto u najpoznatijoj glazbenoj dvorani na svijetu skriva vremensku kapsulu, zlatnike i poseban kamen!

Autor: Tea Šojat

Royal Albert Hall je jedna od najpoznatijih britanskih glazbenih dvorana, i ujedno i jedna od najljepših građevina Londona, poznata širom svijeta. Od dana svog otvorenja, za vrijeme kraljice Victorije 29. ožujka 1871., u njoj su nastupali najpoznatiji svjetski izvođači raznih umjetničkih usmjerenja. I danas ova dvorana, održava više od 350 raznih priredaba godišnje, od koncerata klasične glazbe, pop glazbe, baleta, opera, tenisa, razno raznih ceremonija, banketa i dobrotvornih skupova.

Planiranje izgradnje dvorane Royal Albert Hall započelo je 1851. kada je Velika izložba potaknula princa Alberta na razmišljanje o gradnji iste. Kraljica Victoria postavila je kamen temeljac 1867. godine za gradnju Dvorane za umjetnost i znanost.

Dvorana je službeno otvorena 29. ožujka 1871., nazvana Kraljevska dvorana umjetnosti i znanosti, a pozdravni govor održao je Edward, knez Walesa, jer su kraljicu Victoriju prevladale emocije, pa nije mogla govoriti.

Svaki je aspekt dvorane veličanstven; krov od željeza izrađenog od metala teži 338 tona, a uz to nosi i 279 tona stakla.

Dvorana je do sad bila domaćin više od 30.000 događaja, ugostivši neke od najvećih glazbenika poput Sinatra, The Beatlesa, Jimi Hendrixa, The Killersa i Kaiser Chiefsa, Oscara Petersona, grupe the Who, Led Zeppelina, Erica Claptona, Stinga i Adele.ali i Dalaj Lame, te i Nelsona Mandele.









Kamen temeljac je izrađen od crvenog Aberdeen granita i postavljen je pomoću zlatne lopatice ispod staklene “vremenske kapsule” ispod koje stoji natpis i zbirka zlatnih i srebrnih kovanica. Kamen je još uvijek u komadu, ali i djelomično vidljiv; ako ćete ikada sjediti u 11. redu, sjedalo 87, zavirite ispod njega.

Hrvati u kraljevskoj dvorani

Hrvatska posebno pamti i dva koncerta koja su posljednjih godina u ovoj dvorani održali violončelistički duo 2Cellos, Stjepan Hauser i Luka Šulić 2017. godine, te Olivera Dragojević 2010. godine.









U samo nekoliko dana nakon najave koncerta, ulaznice su planule, a londonska publika je spremno dočekala violončelistički duo 2Cellos. a večer prije njihovog, koncert je tamo održao i Phil Collins.

Publika je bila očarana i ovacijama je pratila njihov energični nastup kao i skladbe s njihovog albuma „Score“ koji je u potpunosti posvećen filmskoj glazbi pa su tako izveli neke od najljepših pjesama ispričanih u filmovima kao što su “May It Be” iz “Gospodara prstenova”, “My Heart Will Go On” iz filma “Titanic , “Now We Are Free” iz “Gladijatora”, “For the Love of a Princess” iz filma “Hrabro srce” i “Moon River” iz “Doručka kod Tiffanyja”, a publika je ispratila dvojac poslije zadnjeg bisa. 2CELLOS ovim nastupom nisu samo ostvarili vlastite snove, već su fenomenalnim nastupom sinoć dokazali da su glazbenici svjetskog glasa.

U prepunoj Royal Albert Hall dvorani dodatnu atmosferu i emociju pojačao je i Royal Philharmonic Orchestra koji je pratio 2CELLOS i učinio je prošlu noć magičnom.









Nakon pariške Olympije, njujorškog Carnegie Halla i bečkog Konzerthausa, za Olivera Dragojevića i londonski je Royal Albert Hall postao odsanjani san 2010 godine..

Koncert u Royal Albert Hallu potrajao je skoro tri sata, a pratilo ga je preko dvije tisuće obožavatelja. Započeo je sjetnom “Dobro jutro, tugo”, a završio na bisu pjesmom “Samo za nju”.

Splitski pjevač je odradio trijumfalan nastup, pri čemu su ga pratili Zagrebački solisti, gitarist Ante Gelo, dirigent Alan Bjelinski, Marko Tolja, čelist Stjepan Hauser i Oliverov prateći bend Dupini, s kojima je izveo hitove “Skalinada”, “Malinkonija” i “Nadalina”.

Osim njih, nastupili su i pjevači iz London Gospel Choira, poznati po suradnji s Eltonom Johnom, koji su s Oliverom otpjevali “Dobar dan”, “You’ve Got A Friend” te završnu “Vjeruj u ljubav”.

Pjevač je koncert započeo obraćanjem publici riječima “Dame i gospodo, jači smo od svega i drago mi je što smo se našli, iako nas je malo omelo ovo s vulkanom…”

Osim obožavatelja, Oliverov su nastup iz prvoga reda pratili supruga Vesna, sinovi Dino, Davor i Damir, njegova djevojka Vanda Puizina te nevjesta Nevena Dragojević

“Nadam se da su svi guštali koliko sam i ja. Osjećao sam se savršeno, pet puta sam skoro ostao bez daha koliko je bila dobra atmosfera”, izjavio je nakon koncerta Oliver Dragojević.