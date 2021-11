VELIKI USPJEH NINE KRALJIĆ! Nominirana je za prestižnu holivudsku nagradu zajedno s Beyonce, U2 i Arianom Grande!

Autor: Š. P.

Nakon suradnje s globalnim streaming platformama BBC-om i Netflixom, pjevačica Nina Kraljić dobila je još jedno inozemno priznanje, nominaciji za nagradu za najbolju pjesmu Hollywood Music In Media Awards (HMMA) u kategoriji kratkog filma.

U stvaranju pjesme sudjelovala je kao autor i kao izvođač. Nominirana pjesma zove se “Vraćam se doma” iz filma “Sabina: Prey For the Hunter” u izdanju tvrtke Jubilee Productions iz Los Angelesa. Dirljiva je to i emotivna priča o djevojci rodom iz Bosne, koja svjedoči ubojstvu svoje majke imigrantice.

Hollywood Music In Media Awards (HMMA) je organizacija koja dodjeljuje nagrade za originalnu glazbu u svim vizualnim medijima iz cijelog svijeta, te se Nina tako ove godine našla u društvu nominiranih kao što je Hans Zimmer, Beyoncé Knowles-Carter, Jennifer Hudson, Ariana Grande, Billie Eilish, U2 i mnogi drugi!

“Velika je sreća kad pjesma u kojoj si dao dio sebe bude prepoznata u svoj svojoj iskrenosti i ljepoti i to u društvu najvećih! Čestitke cijelom timu iz kratkog filma ‘Sabina: Prey for the Hunter’! Sretna sam da smo pjesmu nazvali „Vraćam se doma“ i time pokazali ljepotu našeg izričaja, jezika, kulture i povijesti Balkana sa dirljivom pričom koju svakako vrijedi pogledati”, izjavila je Nina.

Nakon što je zapjevala u dokumentarcu “Universe” za BBC Earth, u ulozi Red Giant zvijezde koja je dvostruko starija od našeg sunca, te surađivala s ekipom iz tvrtke Bleeding Fingers Music koju su zajednički osnovali Hans Zimmer i njegov poslovni partner Steve Kofsky i Extreme Music, stigla je i vijest o suradnji sa streaming platformom Netflix. U Netflixovu dokumentarnom filmu “The River Runner” američkog redatelja Ruscha Stugersa, Nina, koja djeluje pod umjetničkim imenom Alkonost of Balkan, otpjevala je skladbu “Passing the Torch” portugalskog skladatelja Joaquina Gomeza Camusa.