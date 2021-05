Veliki događaj nakon 30 godina! Održana svečanost povratka spomenika Nikoli Tesli u Gospić

Autor: Maja Štefanac

Ispred Kulturno-informativnog centra u Gospiću danas je održana dugo očekivana svečanost povratka spomenika Nikole Tesle u Gospić.

U jednosatnom programu svečanosti koji je pripremio ugledni hrvatski kazališni redatelj Krešimir Dolenčić predstavljene su crtice iz Teslina života, njegovi najvažniji izumi, dok su se u program uključivale brojne istaknute osobe koje su govorile o Tesli.

Glumac Sven Jakir u liku Nikole Tesle, uz pomoć redatelja Maria Kovača donio je isječke iz Teslina života iz predstave “Radio Tesla”, a uzvanicima su predstavili i sviranje na instrumentu Thereminu.

Veliki događaj nakon 30 godina

Radi se o velikom događaju za Gospić na koji se čekalo gotovo trideset godina i koji je izazvao veliki interes javnosti i medija. Tesla se u Gospiću školovao, stjecao prva znanja i iskustva, a u ovaj kraj tijekom cijelog svog života vraćao se u svojim mislima i brojnim napisanim tekstovima. Događanju su prisustvovali brojni uvaženi uzvanici, između ostalih Ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen Koržinek, državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl, ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine Davor Trupković, biskup gospićko-senjske biskupije mons. Zdenko Križić, Timotej Kritovac, autor projekta te Petar Melvan, ispred izvođača radova tvrtke Kameni zid. Manifestaciji je prisustvovao i Maro Grbić, unuk Frana Kršinića, autora spomenika.

“U stotinu godina rodi se čovjek koji nadilazi vrijeme u kojem stvara, koji ostavlja značajan trag svojim epohalnim djelima i koji je promijenio svijet. Nikola Tesla je čovjek tisućljeća i bez njegovih doprinosa ne bi imali svijet kakav poznajemo. Mi Gospićani smo iznimno ponosni što je Tesla bio jedan od nas i što pripada nama. Danas, čak 78 godina nakon njegove smrti brojni Teslini patenti i inovacije potiču znanstveni svijet na nova postignuća. Osjećam ponos što je baš u mom mandatu dovršen ovaj projekt izgradnje trga najvećem znanstveniku u povijesti te se posebno zahvaljujem Ministrici Kulture i medija. Želim naglasiti kako idemo i dalje te planiramo realizirati projekt proširenja Memorijalnog centra Nikola Tesla kroz uspostavu kampusa Nikole Tesle koji će promovirati njegovo ime u funkciji razvoja znanosti. Hvala svima koji dijelite s nama radost povratka spomenika u Gospić i radost izgradnje novog Teslinog trga”, istaknuo je gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević.

Video vezom su se javili i o Tesli govorili poduzetnik Nenad Bakić, profesor Marin Soljačić, poduzetnik Mate Rimac, dr.sc. Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja, poduzetnik Matija Kopić te Ana Marija Šolaja iz Memorijalnog centra Nikola Tesla Smiljan.

“Veliko zadovoljstvo mi je obratiti se u ovoj iznimno svečanoj prigodi vraćanja spomenika najvećem hrvatskom znanstveniku i kozmopolitu gdje se on na simboličan način vraća u mjesto svog djetinjstva. Sjetili smo se njegovog djetinjstva, školovanja i uspomena o kojima smo čitali o tome kako se iz tako malog mjesta može krenuti na tako dalek i velik put. Povratak ovog spomenika čini nas posebno ponosnima jer svjedočimo pobjedi kulture i uvijek ćemo se protiviti svakom rušenju te zagovarati obnovu.Tesla nas je na to zadužio, jer on je gradio budućnost i noć pretvorio u dan. Njegovi izumi su promijenili svijet u kojem živimo a

znanstvenici se i danas nadahnjuju njegovim idejama. Njegovi patenti i izumi će ostati zauvijek zapamćeni u antologiji znanosti i stoga je najmanje što smo mogli u suradnji s gradom napraviti jest pomoći u vraćanju ovog spomenika u Gospić. Ponosna sam i veselim se sa svim Gospićanima što svjedočimo ovom svečanom trenutku te neka ovaj spomenik bude podsjetnik mladima da treba vjerovati u svoje snove i raditi za opće dobro”, istaknula je Ministrica Kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.









Spomenik Nikoli Tesli, rad Frana Kršinića iz 1956. godine, nalazi se ispred zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a isti takav spomenik nalazi se i na slapovima Niagare u Sjedinjenim Američkim državama. Jedan od tri istovjetna Kršinićeva spomenika, u Gospiću, na žalost nije pretrpio ratna staranja tijekom vihora Domovinskog rata. 2006. Grad Gospić dao je izraditi ovaj odljev, a 2014. godine Gradsko vijeće Grada Gospića donijelo je odluku o postavljanju Teslinog spomenika ispred Kulturno Informativnog centra. U suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske Grad Gospić tek sada 2020. i 2021. godine intenzivno radi na povratku spomenika u Teslin rodni kraj. Arhitekt Timotej Kritovac, inspiriran Teslinom samozatajnom osobnošću osmišljava koncept ovog predivnog trga na kojega se 4. travnja spomenik Nikoli Tesli napokon i postavio.

Za kraj manifestacije simbolično je s novog trga puštena golubica kao podsjetnik na Teslinu povezanost s ovim životinjama naročito za vrijeme njegova života u Americi.