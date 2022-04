VEĆE OD TRAUME: Dokumentarni film o ratnoj traumi iz ženske perspektive premijerno prikazan u Zagrebu

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Premijera dugometražnog dokumentarnog filma ‘Veće od traume’ održana je u utorak u Kinu SC. Redateljica Vedrana Pribačić i producentica Mirta Puhlovski u filmu su obradile temu žena koje su proživjele ratne traume, a film će sudjelovati i na najvećem festivalu dokumentarnog filma na području Sjeverne Amerike.

Film je snimila produkcijska kuća Metar60 u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom te uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Zagreba.

“Najviše sam se osjećala sam se prljavo”, “Bilo me užasno sram”, “Kad me silovao on je otišao, oprao se, vratio, obukao i rekao: Sad ću ti poslati drugoga”, “Sve su ti uzeli i ponos i dostojanstvo”, “Sve se znalo, ali se sve zataškalo”, riječi su žena koje su proživjele strašne ratne traume, a koje u filmu, osim o traumama, govore i o tome kako su se uspjele othrvati teškim stanjima u kojima su bile nakon više od dva desetljeća od proživljenih strahota. One su ‘veće od traume’, hrabre žene, borci, koje su odlučile progovoriti o najgorim proživljenim strahotama Domovinskog rata.

Film se bavi temom žena koje su proživjele ratne traume, a protagonistice Marija, Katica, Ana i Đurđica govore o ratu i ratnoj traumi iz ženske perspektive te o teškoj stvarnosti koja je dio hrvatske povijesti. Žene koje su se same nosile s tim sjećanjima, 25 godina kasnije u filmu progovaraju o vremenu i zbivanjima u Domovinskom ratu. U filmu se također prikazuje i obrađuje postupak liječenja traume kroz program “Ja sam mnogo više od moje traume”.

“Iznimno smo zadovoljni i sretni odazivom publike koja je pokazala oduševljenje. Također bih istaknula da ćemo filmom sudjelovati na Kanadskom međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Hot Docs”, navela je producentica Puhlovski.

Film ‘Veće od traume’ uvršten je u program The Changing Face of Europe te će sudjelovati na festivalu Hot Docs, najvećem festivalu dokumentarnog filma na području Sjeverne Amerike koji se održava u Torontu i online, od 28. travnja do 8. svibnja. Kanadska publika ovaj film moći će pogledati u kinu od 29. travnja do 4. svibnja.