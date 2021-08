USPOMENE IZ GOTHAMA: Slavni fotograf Jeff Rothstein u Poreču predstavlja ‘najuzbudljiviji grad na svijetu’

Autor: Marina Tenžera

U doba vizualne kulture i civilizacije slike koja je superiorno zavladala 21. stoljećem sve su izoštrenijii kriteriji za vrhunsku izložbenu fotografiju. Jedna takva izložba koja sabire svjetski vrijedne fotografske radove otvorena je u Zavičajnom muzeju Poreštine. Riječ je o prezentaciji nagrađenog portfolija u sklopu međunarodnog fotografskog natječaja URBAN 2021 Photo Awards, čiji je organizator udruga dotART iz Trsta. Porečkoj publici na ovoj se izložbi predstavlja njujorški fotograf Jeff Rothstein serijom radova pod nazivom “Gotham Memories: New York City Images Of The 1970s And 1980s”. Selektorica nagrađenog portfolija je Elena Uljančić, članica žirija URBAN Photo Awardsa te ravnateljica porečkog muzeja.

Izložbe fotografija u sklopu URBAN Photo Awarda u porečkom muzeju se održavaju od 2016. godine.

Na ovogodišnje izdanje ovog međunarodnog fotonatječaja pristiglo je više tisuća fotografija od više stotina natjecatelja iz čitavog svijeta. Radi se o rastućem međunarodnom natječaju koji prelazi granice isključivo internetskog pristupa, te omogućava autorima da svoje radove predstave na izložbama fotografija u internacionalnom kontekstu. Natječaj je strukturiran u više različitih sekcija, a ove godine porečki muzej ponovno ugošćuje jednu u nizu putujućih izložbi iz sekcije “Portfolio”.

Zanimljivost je da su na izložbi predstavljeni radovi iz jednog prošlog razdoblja, konkretno New Yorka, sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća, razdoblja kojeg više nema. Na crno-bijelim fotografijama, autor je objektivom “uhvatio” različite motive njujorških ulica, pa su tako na jednoj i John Lennon i Yoko Ono.

Kako je uz izložbu zapisao autor fotografija Rothstein: „Kao rođeni Njujorčanin, osjećam da je moj grad najuzbudljiviji na svijetu. Njegova jedinstvenost, visoka razina energije i različitost ljudi i arhitekture čine ga savršenim gradom za fotografsko dokumentiranje. To je posebno vrijedilo u krhkim sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog stoljeća, kad su snimljene ove fotografije. Iako evociraju New York koji više ne postoji, osjećam da još uvijek imaju određenu bezvremensku kvalitetu”.