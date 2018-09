Uskoro peto izdanje Noći hrvatskog filma i novih medija

Autor: Dnevno.hr

“Noć hrvatskog filma i novih medija”, projekt promicanja hrvatskog filma među domaćom, ali i stranom publikom, ove godine doživljava svoje peto izdanje – ove jeseni ovaj besplatni maraton najboljeg od domaćeg filma održat će se u subotu, 6. listopada, u šest hrvatskih gradova i ukupno pet država. Ulaz na sva događanja je besplatan.

Peto izdanje manifestacije ‘Noć hrvatskog filma i novih medija’ održava se u Zagrebu, Sisku, Otočcu, Šibeniku, Novog Gradiški, Dubrovniku (iznimno 5.10.), ali i na kino platnima u Srbiji (Subotica), Bosni i Hercegovini (Mostar), Mađarskoj (Koljnof) i Austriji (Beč), a u jednoj će filmskoj noći, od 18 sati sve do 2 ujutro, prikazati više od 100 hrvatskih naslova različitih žanrova. U samo jednoj večeri, odnosno noći, gledatelji će uživati u pomno izabranim uratcima pionira domaćeg filma, i to u svim filmskim rodovima, od vječnih dječjih klasika, zanimljivih novih medija (Trip, Na plaži) i recentnog animiranog filma (Biciklisti, Bobo), te dokumentaraca koji su ove godine posvećeni umjetnosti i umjetnicima pa sve do najpopularnijeg žanra kratkih i dugometražnih igranih filmova.

Koncert hrvatske filmske glazbe u kinu Europa

Petu Noć hrvatskog filma i novih medija svečano će u zagrebačkom kinu Europa u 20 sati otvoriti koncert’Putovanje filmskom glazbom’ u izvedbi mješovitog pjevačkog zbora Capella Odak s dirigenticom Jasenkom Ostojić koji će publiku odvesti do dobro poznatih melodija i najdražih kadrova iz bezvremenskih hrvatskih filmova uz koje smo odrastali, poput Vlaka u snijegu, Novinara, Servantesa iz Malog Mista, Balthazara, Ne daj se Floki i dr.

Program svečanog otvorenja vodit će filmska i kazališna glumica Nela Kocsis.

Umjetnička voditeljica manifestacije Irena Škorić je uz pomoć stručnih suradnika (Tomislav Gregl – selektor za animirani film, Branko Ištvančić – selektor za dokumentarni film) sastavila specifičan filmski program za svaki grad uključen u projekt.

50. obljetnica nastanka animiranog serijala Profesor Balthazar i prve hrvatske reklame

Svaki će grad uključen u projekt tako dobiti svoj specifični filmski program, uz zajedničko obilježje: s obzirom da ove godine Profesor Balthazar slavi jubilarni rođendan, odnosno da obilježavamo 50. obljetnicu nastanka ovog kultnog animiranog serijala, u svim će se gradovima prikazati po jedna, različita epizoda prvog serijala o dobrom profesoru. Na svoje će doći i ljubitelji reklama jer će, u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom i Zagreb filmom, u zagrebačkom kinu Europa u Zagrebu biti prikazani stari hrvatski reklamni filmovi stvarani u razdoblju od 1928. do 1955. godine, uz posebnu poslasticu – prve sačuvane hrvatske reklame iz 1928. godine, igranu Novi život kuharice s Kety Balog i gđom. Hoffer u glavnim ulogama kuharice i sobarice, te animiranu Philips-Argenta.

Premijera dokumentarnog filma o Dušanu Vukotiću

Dokumentarni dio manifestacije zamišljen je kao hommage umjetnosti pa je dobar dio dokumentaraca posvećen upravo poznatim domaćim umjetnicima i stvarateljima kao što su Dušan Vukotić, Zlatko Bourek, Boris Bućan, Leo Junek, Stanislav Bavčević, Vojin Bakić, Tom Gotovac i Ivan Kožarić, s time da će upravo dokumentarac Dušan Vukotić – hrvatski oskarovac redatelja Silvija Petranovića doživjeti svjetsku premijeru.

Film se bavi „Vudom” kao filmskim autorom, ali oslikava i vrijeme nastanka njegovih filmova kao i njegovu privatnu osobnost, te pokušava razriješiti misteriju prvog i jedinog hrvatskog oskarovca.

U filmu se pojavljuje Vukotićeva supruga i prva suradnica Melita Andres Vukotić, te njegovi suvremenici: Nedeljko Dragić, Borivoj Dovniković Bordo, Joško Marušić, Milan Blažeković, Mihail Miki Ostrovidov, Fadil Hadžić i dr.

Mlade nade i remake prvog igranog filma snimljenog u Hrvatskoj

Posjetitelji noći hrvatskog filma uživat će u velikom izboru odličnih domaćih filmova – od festivalaca i dobitnika raznih filmskih nagrada do gradskih premijera, a i ove godine poseban prostor je osiguran za mlade autore i kratki igrani film.

Tu je debitantski uradak Karle Lulić, U ime Jagode, Čokolade i Duha Svetoga, premijerno prikazanog 2018. u Los Angelesu. Glavnu ulogu u zabavnoj komediji ima Goran Navojec, a tumači svećenika Petra koji jedne nedjelje nakon mise Petar poželi sladoled. Od svježe produkcije biti će prikazan film Točka, zarez redatelja Gorana Ribarića i film Pohanci mladog redatelja Ivana Mokrovića s legendarnom Slavicom Jukić koja je za ulogu bake Ljubice koja ostaje sama u svome malenome stanu nakon što njena jedina unuka odlazi k ocu u Ameriku, nagrađena na filmskom festivalu u Kolkati.

Na programu slijedi “Napad na Narodnu banku u Rijeci” redatelja Mladena Jurana, kratki igrani film koji je remake prvog igranog filma snimljenog na tlu Hrvatske iz 1909. godine, a koji je nakon prvih emitiranja ubrzo u potpunosti izgubljen. Priča izgubljenog originala temelji se na istinitom događaju, pljački banke koja se dogodila u središtu Rijeke 1909. godine. Pljačku su izvela dvojica mladih Rusa, a u njoj je poginuo poslovođa banke.

Riječima Irene Škorić, umjetničke voditeljice projekta, misao vodilja ovogodišnjeg programa manifestacije je ne samo privući domaću publiku u kina 6. listopada već i ovaj jednonoćni interes hrvatske publike za domaći film pretvoriti u trajnu ljubavnu vezu hrvatskog filma i hrvatskih gledatelja.

Upravo zbog toga, ULAZ NA SVA DOGAĐANJA POTPUNO JE BESPLATAN!

Cjelokupni program po gradovima dostupan je ovdje.