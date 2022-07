URONITE U MAGIČAN SVIJET POZNATOG ANTIČKOG MITA: Bestseller koji je osvojio kritiku i publiku

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Književni prvijenac „Arijadna“ autorice Jennifer Saint bogat je i vrstan tekst koji iznova zamišlja već stoljećima poznate mitove o Arijadni, Tezeju, Fedri, Minotauru i Dionizu.

Udijelivši glas protagonisticama tih klasičnih priča čiji su glasovi stoljećima bili utišani i zanemareni, Saint progovara o ženskoj snazi i unutarnjem bogatstvu, posebice onda kada su iste suočene sa srdžbom i razdražljivošću muških božanskih i herojskih figura.

Nakon što je trinaest godina radila kao profesorica engleskog jezika u srednjoj školi, napisala je „Arijadnu“, roman koji pripovijeda već poznati mit o Tezeju i Minotauru – no ovoga puta iz perspektive Arijadne, žene čije je djelovanje obilježilo navedeni mit.





Nakon Arijadne napisala je i roman po imenu „Elektra“ koji je objavljen u proljeće 2022. godine.

Ovaj bestseller Sunday Timesa osvojio je publiku i kritiku, čime je zaradio brojne nominacije i osigurao Saint sigurno mjesto na književnom Olimpu. Nominacije Goodreadsa i Waterstonesa za najbolju knjigu 2021. godine samo su dio zavidnog uspjeha.

RADNJA:

Odrastanje Arijadne i Fedre, kretskih princeza i kćeri kralja Minosa, prate proganjajući zvukovi kopita, udaraca i urlikanja koji odzvanjaju tamnim hodnicima labirinta ispod palače. Asterion, poznatiji kao Minotaur – njihov brat te Minosov naizgled najveći sram, no ustvari još i veći ponos – zahtijeva prinos žrtve svake godine. No kada Tezej, atenski princ, pristane na Kretu kako bi, kao jedan od četrnaestero mladih Atenjana, bio žrtvovan Minotauru, između njega i Arijadne zaiskre emocije te mu ona odluči pomoći preokrenuti kako njegovu, tako i sudbinu ostalih Atenjana. Ipak, pomoći Tezeju za Arijadnu znači izdati svoju obitelj i svoj narod, a ona itekako zna kakvu to cijenu može imati u svijetu kojim upravlja nepredvidljiva volja bogova.